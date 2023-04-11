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【食用安全】將軍澳餐廳食牛肉飯　食客咬中鐵釘險出事

食用安全 14:12 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

將軍澳食牛肉飯，食客咬中鐵釘：「𠝹開喉嚨就大件事！」

食不安心，有市民近日於將軍澳一間日式食店吃牛肉飯時咬到異物，吐出來一看，發現竟是疑似「鐵釘」的尖銳物，所幸沒有受傷。男子遂向涉事餐廳反映及投訴，餐廳稱此異物為「計時器後個夾條軸」，但並沒有解釋事件起因。

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一名網民周日（9日）於Facebook群組「將軍澳主場」發文稱，當日在區内一間日式食店用餐時「大中伏」，並寫道：「太過份，食飯食咗支釘！」事主表示，過往亦曾光顧涉事餐廳，未料周日於該餐廳吃牛肉飯時竟咬中異物，「上星期六食咗次，味道都ok，點知今次食就中咗招」。

事主指，當日於涉事餐廳點了「細芝士牛肉飯」，進食期間大牙突咬到堅硬的異物，感到不妥後便吐出來查看，發現竟是一條疑似鐵釘的銀色小鐵支，他直言幸好及時吐出，沒有因為誤吞鐵支而受傷，並稱：

如果𠝹開喉嚨就大件事。

事主表示，當時自己即向店員反映不滿及投訴，店員估計該鐵支是鐵夾的部件，要求他留下電話號碼再作聯絡解釋。事後他收到店方來電，惟職員解釋稱該鐵支並非鐵釘，「話係計時器後個夾條軸喎」，但未有交代鐵支在食物中出現的原因。他對店方的回應表示不滿：

除左閙佢2下，真係唔知可以講咩。

事主續稱，事發一刻不知應如何追究或舉報，「本身想報警，不過見夜又冇受傷，唔想煩，我剩係留咗條鐵」。他直言涉事餐廳的處理程序馬虎，而自己亦並非首次在進食時發現食物中有異物，不禁挪揄：

其實食到呢啲嘢係唔係正常？我16年前都食過次螺絲，今次第2次，係唔係用嚟補鐵質？

帖文曝光後引起熱議，網民透過相片亦認為事件性質嚴重，「唔係普通昆蟲，而係極有危險嘅物品」，同時有網民建議事主向有關政府部門反映，「店方無乜實質回應，報食環睇下！」

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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