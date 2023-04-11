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【ChatGPT】從小教導小朋友善用資訊科技　梁麗美校長：父母不可假手於人

教育 13:20 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

梁校長認為，父母角色不能假手於別人，也不能假手於電子產品。

自從人工智能輔助工具ChatGPT面世後，引起社會人士極大的關注。這種嶄新的ChatGPT聊天機械人可以流暢地回應各式各樣的問題、解構方程式，甚或寫作文章。教育界人士更就是否准許學生在上課、做課業及考試時運用人工智能生成工具發表不同的意見；然而大家都不會否認從小教導孩子如何適當地運用資訊科技，培養他們的資訊素養是最重要的事。

教育局在去年8月推出了《香港學生資訊素養》學習架構更新版，訂定由小一至中六的學習目標，並提供教學策略，讓學生可以從小培養有效及正確運用資訊科技的能力。

最新影片推介︰

童學園
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培養良好的資訊素養，家長的責任絶對不遜於學校，甚或更加重要；特別是孩子年幼時，我們就要教導他們控制看電視、電腦及手機的時間。很多家長為了要讓小朋友安靜，就給他們看手提電話的動畫或玩電子遊戲。我們不時在酒樓餐室快餐店看見小朋友沉醉於手機內，甚至連吃東西的時候也是機不離手，更嚴重的是已經七、八歲了，還要媽媽餵食，一面張開口吃食物，一面看手機，又或者手眼並用玩電子遊戲。如果孩子從小沒有適當的教導及規範，久而久之，他們便失去自律及控制能力，父母要管教就非常困難。

早前和幾位舊生聚會，其中一個學生帶了她三歲大的孩子一同前來。我們一面吃一面傾談，不亦樂乎，小朋友吃完東西後就玩媽媽帶來的玩具。差不多兩個小時過去了，大人們仍在閒聊，小朋友實在按捺不住了，要求媽媽給他看手機動畫。

我聽見學生對孩子說:「可以，你說要看多少時間呢?」孩子回答:「10分鐘好嗎?」媽媽答應了，隨即在手機內較了鬧鐘。10分鐘過去，鬧鐘響起了，媽媽不用說什麼，孩子已經自動將手機交回媽媽。

要教導小朋友善用資訊科技，就要從小有規範及引導，先從時間管理開始，再教導他們篩選和判斷資訊真偽的能力。父母角色不能假手於別人，也不能假手於電子產品。希望家長們都能與學校攜手，共同培育具資訊素養及良好品德的孩子。

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撰文 : 梁麗美 前校長

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