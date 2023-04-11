趙學而與香港業餘管弦樂團合作開騷　重新演繹多首經典憑歌寄意

《趙學而 x 香港業餘管弦樂團音樂會》於昨晚（4月10日）假伊利沙伯體育館圓滿完成，學而對於相隔一段時間再次跟廣大樂迷見面，又能跟香港業餘管弦樂團合作感到十分開心。

開騷時，學而甫登場便跟歌迷表示感謝：「多謝大家沒有外出旅行，留在香港推動經濟並且來看我的演唱會。」

趙學而夥拍香港業餘管弦樂團演出 換齊蔭短髮新Look開騷

重新演繹多首經典作品

音樂會上，她唱出不少個人經典作品包括：《據為己有》、《尋開心》、《最佳位置》，以及重新演繹多首懷舊金曲，如《我恨我是女人》、《乘風破浪》、《誰明浪子心》等，學而更指自己聽某些歌會很容易觸動情緒而落淚，所以避免選在音樂會上演唱。

當中，學而特別地演唱兩次《尋人》只因非常有感覺，加上歌曲極具意思。全因近幾年疫情的關係，身邊有朋友移民，而且能讓人再次認識到健康的重要性。

她戲言身邊多一個人更開心，因此藉歌寄意，想找他們、跟對方見面，細訴思念之情。

▲ 指揮家Moon（左）與趙學而合照。

指揮家一完與學而合作的心願

今年為香港業餘管弦樂團成立15周年，學而自言今次開騷「搶」了對方的舞台雖感到不好意思，但相當開心。

指揮阿Moon（蘇潔明）則指，其實一直以來都非常希望可以跟學而合作，上次因她正在演出舞台劇未有檔期，終於等到今次良機，因此主動出擊再次邀請與她合作。

最新影片推介：Ivy So 專訪

感謝樂迷到場支持給她鼓勵

當被問到音樂會會否舉行Part 2時，她回應：「一切都要看緣份以及當時情況，的確未能早下決定。我十分享受今次音樂會，雖然僅止一場但全場爆滿，完全感受到大家對我的愛，看到很多熟悉的臉孔、朋友和歌迷的支持令我感到相當有力量。」

完騷後大批歌迷在伊館大堂等待學而影合照留念、為學而打氣，場面十分溫馨。

▲ 趙學而於伊館舉辦個人音樂會。 ▼ 點擊圖片放大 +2

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R