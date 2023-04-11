【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃

▲ 菲律賓一名4歲女童在酒店泳池玩水時，遭排水口吸實50分鐘，送院後不治。（非當事人、iStock圖片）

家長帶小朋友去泳池玩要留神！菲律賓一個度假村的游泳池發生恐怖意外，一名4歲女童跟媽媽到泳池玩耍，女童玩水時，卻遲遲未浮上水面，媽媽發現女兒失蹤即緊急向附近泳客及工作人員求助，救援人員發現女童被吸入排水系統，花了20分鐘鑿開排水系統，惟女童送院後宣告不治。

據當地傳媒報道，事發於菲律賓東民都洛省（Oriental Mindoro）卡拉潘市（Calapan）一個度假村，一對母女在上周四（6日）中午12時20分到度假村的游泳池玩耍，4歲女兒進入泳池內玩水，但經過一段時間後，媽媽發現女兒遲遲未浮上水面，驚覺不妥，立即呼叫附近泳客及度假村工作人員協助尋找。

救援人員接報後趕抵現場，發現女童被吸入泳池的排水口內，當時女童已受困約30分鐘，救援人員再花20分鐘鑿開排水系統，女童被救出時已沒有呼吸心跳，送院後宣告不治。

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半邊身卡在排水溝內

當地旅遊局長卡爾達（Dhon Stepherson Calda）表示，女童有半邊身體卡在排水溝內，疑被強大吸力吸住，但詳細原因仍待調查，而當局已向家屬表達慰問。

「泳池排水孔吸人」事件不時在世界各地發生，今年1月，台灣一名男子到花蓮一間酒店享用水療池時，池內底部長寬約25厘米的排水孔突然破裂，導致男子被吸到泳池底部，男子經多番掙扎後成功擺脫排水孔，但臀部出現大面積瘀傷，令他驚呼是「離死亡最近的距離」。

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責任編輯︰王明芳