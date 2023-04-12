【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護

▲ 研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒，90%單核細胞異常，拒絕抗病毒保護。

斷食減肥法大熱，包括最耳熟能詳的「168斷食」，强調24小時中，進食時間壓縮在8個小時内，其餘16個小時禁食。但有最新研究指出，長時間空腹對身體影響極大。

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本港皮膚科專科醫生葉榮根在Facebook專頁分享，美國西奈山伊坎醫學院(The Mount Sinai School of Medicine) 在今年2月份於《Immunity》期刊發表論文，指出空腹對身體造成的不良影響。

研究利用白老鼠進行實驗，將白鼠分為兩組，一組起床後正常進食早餐，另一組則不吃早餐；並同樣在起床後的4小時和8小時後抽血。最後，研究發現空腹組的白鼠單核細胞（Monocytes）有異常反應。

90%單核細胞拒絕為身體提供保護

單核細胞能分化成巨噬細胞，負責在感染源侵入造成急性發炎的組織中進行吞噬作用，消滅侵入的病源。而研究證實，正常吃早餐的白鼠組別，單核細胞一切正常；但空腹組的白鼠單核細胞自空腹開始，從身體血液中消失，轉移到骨髓中。

24小時後，空腹組白鼠再進食，單核細胞即大量回到血液。這反映發炎現象，卻並非單核細胞正為身體提供感染保護，功能與正常對抗病毒的不同。研究人員認為，這實際上是反應大腦飢餓、憤怒的表現。

而葉醫生也藉研究提醒，斷食空腹或對改善新陳代謝有正面作用，但因此造成的更多身體問題不能忽視；在實行斷食前要小心考量。

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責任編輯：羅嘉欣