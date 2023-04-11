【認知障礙】做好3件事失智機率降35%　醫生推薦1招還能防中風

▲ 做好3件事失智機率降35% ，醫生推薦其中1招還能防中風

認知障礙症 (Dementia) 是一種腦部退化疾病，隨著人口老化，問題日益嚴重。台灣有醫生指出，如欲降低患上認知障礙症的機率，需做好3件事，其中運動可降低35%患病風險，當中又有一個方法不只能改善神經、血管功能，還可降低中風風險。

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台灣雙和醫院神經內科主任陳龍在節目《健康2.0》中提到，許多長者會隨著年紀增長出現健忘的現象，因此擔心自己患上失智症。他引述美國神經學學會期刊裡一項針對50萬人的研究，指出頻繁運動、多做家事，以及維持社交，都能有效降低失智症患病機率。

對於運動的定義，陳龍解釋，其實可以從基本的走路做起。他建議將步伐跨大，以掌握身體的協調感，即使一開始肢體協調欠佳，也能從小步開始慢慢走，關鍵在於要「動」起來，之後再逐漸加大步伐。另外，走路速度一定要達到讓心跳加速、呼吸呈現微喘的狀態，才算是有做運動。

陳龍又表示，運動時最好有人陪伴，一邊走路、一邊社交，除了能訓練大腦之外，亦能互相激勵，從而走得更久更遠。他指出，多動一點才能夠訓練肌肉協調感，同時改善神經、血管功能，避免患上認知障礙症，甚至能一併降低中風機率。

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責任編輯：羅嘉欣