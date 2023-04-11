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【啟德發展區】海濱長廊將植粉花風鈴木打造港版「櫻吹雪」　司馬文批仍無餐廳

社會 13:11 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

啟德河休憩用地。

土木工程拓展署計劃發展前跑道區部分休憩用地，包括共9個地盤對出的海濱長廊，擬建多用途活動廣場及行人單車共融通道，海旁栽種多棵粉花風鈴木，開花季料成打卡位，可享受港版「櫻吹雪」。而鄰近啟德河休憩用地，署方設計指會種植河畔植物以培養生態。

據最新九龍城區議會文件，啟德發展區約3分之1用地，即約100公頃已規劃為休憩用地予市民享用，包括約11公里海濱長廊。土拓署表示，前跑道區第4E區2號地盤的私人發展公眾休憩用地將提供多項休閒設施，例如有林蔭地帶、戶外草地、多用途活動廣場、共融兒童遊樂設施、行人專用地帶、行人單車共融通道及單車停放處等。土拓署又提到，將會種植主題性及季節性觀賞樹木如珍珠合歡、粉花風鈴木等，提升市民的視覺享受，預計毗鄰的私人發展公眾休憩用地將於2023至2024年陸續落成並開放使用。

至於鄰近啟德河休憩用地方面，土拓署擬設靜態休憩區、主題園景區、露天廣場、連接啟德河兩岸地下購物街地面出口的接駁橋，以及供行人和單車使用的共融通道等。擬議項目涉及面積約1.8公頃，在立法會通過撥款後，工程預計於2024年年初展開，2026年年中大致完成。

不過，南區區議會副主席司馬文質疑，園區內仍然缺乏餐廳，讓市民無法在內享用「啤酒」與「麵條」。

Again, absent are restaurants in the park. What is it with LCSD to decide we can’t have a beer and a noodle in the park?

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責任編輯：黃穎津

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