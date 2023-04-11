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【圈中好媽】鍾嘉欣39歲生日仔仔送心思禮物　為家庭放棄事業從不覺犧牲

娛樂 13:49 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

母愛很偉大！

鍾嘉欣在本月9日39歲生日，日前在社交網大晒一家溫馨合照，相中所見，嘉欣抱着仔仔及細女，老公Jeremy則抱着大女再輕吻嘉欣額頭，畫面有愛。

【明星育兒】5歲仔打冰球晒英姿遺傳媽媽靚樣愈大愈靚仔　鍾嘉欣：為你感到驕傲

仔仔禮物超有心思

除了生日有家人陪伴在身邊外，最令嘉欣感動的是仔仔預備了一份勁有心思的禮物，就是訂造一個寫上「HOLLYWOOD BEST MOTHER」的「小金人」獎座送給嘉欣，相信嘉欣收到都感到很安慰，她還留言表示：「簡簡單單就好，平淡健康就好。和睦溫馨就好。又大一歲，珍惜當下，走好自己的人生路。」

這個「最佳媽媽」獎對嘉欣而言絕對是當之無愧，她自於2016年嫁脊醫老公Jeremy後長居加拿大，幕前工作大減，之後先後為老公誕下三位可愛的小朋友，專心照顧家庭為重，甘願退下TVB花旦之位。

這份禮物真的很有意思。

嘉欣甘願為家庭放棄事業

在事業高峰期退下來，在很多觀眾眼中對嘉欣的決定都感到很突然，但是嘉欣曾表示照顧小朋友很重要，自己縱使放棄其他都會陪伴在他們身邊，不想錯過他們的成長，能夠見證他們每一個階段是十分幸福。

她更曾在社交網甫出與家人合照，表示無悔為家庭放棄事業：「我這輩子做過最好的決定，就是和你們在一起。」

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計劃回港

雖然嘉欣淡出幕前，不過她仍非常「識做」不時在社交網分享動向，早前她就開直播與粉絲聊天，並透露即將會返港見粉絲，相信大家都好期待快點見到她。

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