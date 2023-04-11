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【MIRROR成員】Anson Lo與Dear Jane首度合作　重新編製《Money》成Rock版

娛樂 13:47 2023/04/11

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Anson Lo與Dear Jane合作。

在推出多首慢歌後，教主盧瀚霆（Anson Lo）最新派台歌《Money》回歸跳唱的懷抱，更同神徒大玩Money Challenge大跳特跳，但最近他特別邀請了Dear Jane合唱這歌，曲風一轉變成了Rock爆版本，驚喜滿分。
 
對於Dear Jane來說，他們都十分開心可以與Anson Lo有這次的合作，讓他們可以大玩久違的Band Sound，樂隊主音黃天翱（Tim）道：「多謝阿Lo邀請我哋一齊去玩呢隻歌，亦都俾到好好原因我哋去放肆一下，玩返Rock N’ Roll，因為近排出歌都少掂Rock嘢，今次係好好Excuse（理由）！」

首度與Dear Jane合作

對於《Money》完全改頭換面，Anson Lo聽過後都感到十分興奮地說：「自己未出過Band sound嘅歌，今次都算係滿足自己，仲可以有搖滾式咆哮。」

Anson Lo向來在台上多作跳唱演出，今次為這個Rock版《Money》不僅以Band仔造型示人，就連台風都Rock爆，Tim見識過後坦言：「平時大家喺鏡頭前見到AL係跳舞，但今次完完全全以唔同嘅肢體語言玩呢隻歌，見到佢Enjoy，我都好開心！」

對於首度合作，Dear Jane與Anson Lo都有很深的感受，其中樂隊吉他手翁厚樑（Howie）說：「一直以來大家一講到阿Lo 就會諗起跳唱，但今次同我哋玩Band Sound完全Carry到！聽錄音已經覺得好正，而今日只係拍攝Video，但就有上台玩Live嘅興奮同感覺。」

Dear Jane鼓手黎俊華（Nice）也和應道：「好有潛質做Band仔，係被跳舞耽誤嘅Band仔，玩Live一齊玩啦！」

Tim搞笑表示：「你聽到我哋咁講，係咪會話Tim可以跳下舞？但認真講，當初認識阿Lo，已經有一種魅力，跳舞好鬼勁，但唔係跳到啲step好勁，而係有一種好自然內在散發出嚟嘅Charm，呢樣係我好欣賞。」

而樂隊低音吉他手伍漢邦（Jackal）經過今次合作後，則表示： 「期待下一次阿Lo唱Band Sound編製嘅慢歌，唔知又會係點呢？」

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Anson Lo感榮幸
 
聽到Dear Jane四子對自己的想法後，Anson Lo不禁道：「大家推到咁高，我都唔知講咩好。呢個係我人生嘅榮幸，可以同Dear Jane合作。琴晚同屋企人講大家係超級興奮，因為我家姐係你哋Fans，一聽到竟然反問我話竟然可以同到你哋合作！」

教主續稱：「今次真係冇想像過可以做到嘅嘢，所以好多謝你哋！Dear Jane係一隊好多元化嘅樂隊，Band Sound、慢歌、抒情歌，林林種種都能感動人心，係好Iconic嘅Band。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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