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【遺產管理】邵氏基金高層成為華懋慈善基金理事　龔家成員已辭任職務

社會 14:19 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

邵氏基金高層成為華懋慈善基金理事，龔家成員已辭任職務。（資料圖片）

已故華懋集團主席龔如心逝世16年，逾1,400億遺產管理方案仍未有定案，早前法庭已就遺產管理計劃的關鍵問題作出初步判決，即基金作為遺產受託人，必須先符合「財政隱健」及「合適和恰當」的準則，有關聆訊將於7月初進行，案件今（11日）於高院作指示聆訊。庭上披露，邵氏基金主席等高層已於年初加入華懋慈善基金成為新理事，基金理事已不包括龔家成員。法官對更換理事表示關注，包括新理事如何處理基金財務狀等事宜。

律政司、遺產管理人及華懋慈善基金三方，早前就成立監管機構及制定管理方案於高等法院展開聆訊。法官早前裁定，龔如心遺囑提及由中國總理及聯合國秘書長組成監管機構，法官基於兩人不能受香港法庭及法律規管，故不能承擔受託義務，並認為基金是否能續成為遺產受託人，須先符合「財政隱健」及「合適和恰當」的準則之附加條件，有關爭議將於7月4日於高等院進行，預計需時3天。

龔如心胞弟龔仁心及兩名胞妹龔中心和龔因心，原為華懋慈善基金理會成員。庭上披露，華懋慈善基金理事辭任，於年初已由邵氏基金主席陳偉文等高層出任理事，而基金一方仍未就7月之聆訊呈交所有誓章等證據。

法官對基金更換理事表示關注，並提出一連串疑問，包括新任理事如何處理華懋慈善基金財務狀況，基金如何符合法庭早前裁定之「財政隱健」附加條件，以及基金早前涉及兩宗訴訟之判決，新任理事將如何處理。法官遂要求基金一方進一步闡釋，並指示各方於7月聆訊前以書面回應。

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記者：林育慧

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