【施比受更有福】6月17日賣旗日招募5千義工　籌募善款用於幫助基層學生免費學習

▲ 由陳葒校長創立的「陳校長免費補習天地」，為籌募用於基層學生免費學習支援計劃運作的善款，將於2023年6月17日（星期六）舉行全港賣旗日。

由陳葒校長創立的「陳校長免費補習天地」（補天），致力推動「教育平等」理念，自2011年成立以來已召集逾20,000名義務導師，為基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，至今已有逾19,000名學童受惠。

為籌募用於基層學生免費學習支援計劃運作的善款，補天將於2023年6月17日（星期六）舉行全港賣旗日，現正招募約5,000名義工參與各區賣旗活動。適逢賣旗日是父親節前夕，大會誠邀市民聯同父母、子女甚或三代同堂一起擔任賣旗義工，齊心為慈善出力，共度饒富意義的親子時光的同時，更可以為基層學生送上愛與關懷。此外，大會呼籲社會各界及機構團體透過不同方式義購募捐，共襄善舉。

是次「補天全港賣旗日2023」邀請了本地著名插畫品牌Chocolate Rain設計了八款精美旗紙，旗紙上附有感謝雙親的溫馨說話，讓大家傳達平常不易宣之於口的心意，為大家向父母表達關懷與感激之情。

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陳葒校長表示：「在父親節前夕舉辦『補天全港賣旗日2023』，具有多重意義。活動的主題『父母恩重如山，兒女情深似海』，表達了父母與子女之間雙向而深厚的感情。都市生活節奏急促，大家往往忙於工作或學業，而忽略了與家人相處，亦未有適時向對方表達愛意及謝意。我們誠意邀請廣大市民與父母或子女，甚或三代同堂一起成為補天賣旗義工，於本年6月17日參與各區賣旗活動。為人父母者更可以身作則，向下一代傳達『施比受更有福』的訊息。非常感謝大受歡迎的插畫家Chocolate Rain為我們設計旗紙，旗紙上附有向雙親表達心意的語句，體現『傳達親情愛意，化為善心慈行』的精神。與此同時，我亦誠意呼籲各界善長仁翁踴躍捐助，集腋成裘，支持我們為更多基層學生提供平等學習的機會。」

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責任編輯︰王明芳



