【用消費券買健康】靈芝強免疫紓緩長後遺 護心血管改善三高

隨着疫情及社交距離措施放寬，現已進入後疫情時代，大家要與有害物共存，不單止避免「中招」，更要着眼避免重症、長後遺及重複感染。要抵禦有害物入侵，除了外在保護外，還要鞏固身體免疫力，內外夾擊對抗有害物。因此，保健品便成為健康長期「戰友」，而自古以來靈芝都是珍貴的藥材，神農本草經亦將靈芝列為上上之品，它有補氣安神，止咳平喘的功效，不但可以增強體內免疫力，亦可紓緩長後遺，更能護心血管改善三高等功效，絕對是保健品首選。現在御藥堂破壁靈芝孢子更推出限時出位價$199／盒，優惠只限4月16日，趁着消費券到手，一於為健康做好準備，入手買多幾盒！

健康「神隊友」 ——靈芝



免疫力是人體自身的防禦機制，主要工作是識別及處理衰老、損傷、死亡、變性的自身細胞、異細胞及外來有害物。若免疫功能過低，會使人體不能及時清除有害物質，對於入侵的有害物及變異細胞缺乏抵抗力，容易發生異細胞和各種有害物感染。所謂提升免疫力，就是維持免疫細胞數量，使細胞保持活躍，能迅速反應，及時消滅有害物及變異細胞。

要提升免疫力，靈芝可說是「神隊友」，它有補氣安神，止咳平喘之效，能補五臟之氣，對於「中招」後復原有極大的幫助，中醫古籍《本草綱目》及《神農本草經》亦有記載靈芝的豐富藥效。靈芝不但能提升人體免疫力，同時能改善失眠健忘、補腎益精、養生延年的作用。近代研究亦都發現， 靈芝具有調節免疫功能、活化巨噬細胞、增強免疫能力的功效，其中靈芝的多醣體更有活化人體的免疫細胞，對抗有害物及製造抗體，而靈芝三萜類亦有調節免疫系統功效。有研究顯示，長期服食靈芝，能平衡人體免疫系統、增強保護力、改善心血管問題、維持肝臟健康及改善三高等。

首選御藥堂破壁靈芝孢子 限時瘋搶$199／盒



御藥堂破壁靈芝孢子採用頂級優質赤靈芝破壁精製而成的孢子，破壁率達98%，容易被人體吸收。當中更含有菌中至尊之稱的姫松茸，含有氨基酸、B-D葡聚糖，能平衡細胞，全面阻擋有害物侵入，避免各種都市病。而且產品經初步細胞測試證實可增加血管柔韌性^，經初步臨床測試證實或有助穩定血脂、血糖、膽固醇*，保持血管、肺部及氣管健康，強化身體濾毒，對抗頑症，改善精神胃口，同時能抗氧化，延緩衰老，加強代謝。御藥堂破壁靈芝孢子補而不燥，適合男女老少， 是一家的天然保健首選。

現在更推出萬寧限時出位價優惠︰

（只限一天）4月16日（星期日）

出位價《御藥堂破壁靈芝孢子》 $199／盒（標準價$499）

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數量有限，售／送完即止。

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*此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

^細胞測試只能初步證實產品的功能方向，並不能證實產品在治療及預防人體疾病的實際作用。

（特約）