【婚禮人情】收紅色炸彈列明人情最低消費　親友轟：一家四口難負擔

▲ 有馬來西亞網民收紅色炸彈，驚訝發現列明了人情最低消費。

參加婚宴少不免要給人情，若設有「最低消費」未免令人討厭。馬來西亞有名網民分享近日收到「紅色炸彈」，打開請柬發現列有規條，準新人講明每位人情收幾多錢，事主本來計劃一家四口齊齊出席到賀，可是被指定出席費嚇怕，難以負擔。

綜合馬來西亞媒體報道，近日有一名網民在facebook分享，收到一張親友的結婚請柬，附有一個空的人情利是封，以便將人情在宴會當天交予新人兄弟姊妹團，以為準新人非常細心，周到地準備利是封，其實並不然。

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列明人情最低消費

利是封的背面印有一堆字，包括來賓姓名、男方/女方，寫低資料去分辨人情誰屬，看似正常。而最後印上「謝謝大家抽空光臨，感恩」字眼，亦大方得體。可是，中間一段字令人看後感嘩然，印上一段字︰

紅包金額每人一律RM250，如網上或電子錢包轉賬，請打印收據放入紅包以便櫃台工作人員確認。

列明出席婚宴者人情最低消費，每人金額一律為馬幣250令吉（約445港元），以為用電子網上過數就不用跟此規矩，那就大錯特錯。新人可能防止有賓客以電子支付走數，列出用電子錢包轉賬也要印收據，將入數通知書放入利是封，即是人人都走不甩付「最低消費」，非常趕客。

▲ 結婚請柬附有利是封，利是封印有一段字，列明人情指定給多少。（facebook圖片）

一家四口難負擔

據悉，在馬來西亞宴請一桌親友的價位約1,500令吉（約2,670港元），平均1人至少150令吉（約270港元），現時人情最低消費約445港元，而且按人頭計，即大小同價，屬偏貴。

發帖者表示，原本打算帶老婆和2孩子一起出席婚宴，計一計數，一家四口至少要封馬幣1,000令吉（約1,780港元）才可以到場，在馬來西亞來說頗貴。他有感有專用利是封最低消費，的確肯定不會封錯，新人亦方便「埋數」，但這一筆龐大人情，對他來說難以負擔。

帖文引起網民紛紛留言，有人認為這對新人的做法相當高明，十分高招地避免有人少俾人情，同時亦免卻嘉賓煩惱應付多少人情，賓客之間毋須比較。可是，更多人認為，擺酒婚宴請客旨在分享喜悅，人情多寡應該憑心意，人人可不同，有多少少，加上擺酒不一定回本，如果準新人擔心擺酒蝕錢，可以化繁為簡，甚至不擺酒。

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責任編輯︰王明芳