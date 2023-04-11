【許冠傑演唱會】邀兩位年青女新人合唱　後台跟Sam' s Angel重逢合照

▲ 特意來捧場的Sam’s Angels。

第4場的「許冠傑此時此處演唱會2023」在昨天（10日）圓滿完成, 每晚的嘉賓環節由來自不同年代及不同類型的歌手，如接棒般和Sam一起去演譯他的作品。

首3晚演唱會嘉賓每晚只有一位，第4晚嘉賓卻有兩位。阿Sam在介紹第一位嘉賓時說：「1964年有一首很好聽、很動聽的意大利情歌，我在2004年把它填上中文歌詞，歌名為《親親我面》。那時我和今晚也有來捧場的Sam’s Angels常常在演唱會上唱這首歌。」

▲ Georgina Henderson

唱《親親我面》有感情

阿Sam續稱：「想不到在19年後，上星期收到 Christine Samson的電話，大家是否認識Christine Samson？她就是D’Topnotes的歌手，現在她是歌唱老師。她告訴我她有一個學生叫做Georgina Henderson，很年輕，只有16歲，是外國人，但她唱《親親我面》好有感情。我那時失去的回憶又回來了，今晚我想介紹她出來讓大家認識，請大家用最熱烈的掌聲歡迎Georgina Henderson！」

Georgina到台上後甫開口唱《親親我面》的首兩句歌詞已令到現場再次響起掌聲，而她在和Sam合唱完此首歌後說：「Hello，大家好，我好多謝Uncle Sam給我機會在這裡唱歌給大家聽，我希望可以繼續跟Uncle Sam學習，多謝大家。」

▲ Lilian上台後便和Sam合唱。

與Sam’s Angels合照留念

之後，Sam介紹第二位嘉賓時說：「她常常參與我們逢星期天的夾band，她是我好朋友，她又靚女，唱歌又很出色，她便是陳凱彤。」

Lilian上台後便和Sam合唱了《無敵是愛》後表示：「多謝Uncle Sam，因為你，我才可以再次踏上紅館，多謝你仍然記得我。」Sam回應說：「記得，上次我同你喺度已經是六年前，時間過得真快。」

她說：「見到這麽多面孔覺得很幸福，也很多謝Uncle Sam一直對我的提攜，還有我覺得Uncle Sam很犀利，因為他是廣東歌的歌神。」

Sam在完成全晚演出後，一眾特意來捧場的Sam’s Angels已在後台等他並一起拍照留念，一起懷緬昔日美好時光。

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