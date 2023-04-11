【犯人逃走】販毒男法院內交換身份辦保釋逃脫　警拘2男女緝在逃疑犯

▲ 販毒男法院內交換身份辦保釋逃脫，警拘2男女緝在逃疑犯。（資料圖片）

西九龍裁判法院發生罕見「走犯」事件。一名37歲姓陳本地男子早前涉及一宗販毒案件被暫控，於昨日（10日）在西九龍裁判法院內的臨時囚禁室等候還押期間，懷疑與另一名24歲姓林本地男子交換身份識別文件，以獲取能夠保釋的資格。該名37歲姓陳本地男子其後向人員冒認為24歲姓林本地男子，並成功獲准保釋候查。

案件隨即轉交深水埗警區反三合會行動組跟進調查。人員經調查後，同日拘捕該名24歲姓林本地男子，涉嫌誤導警務人員。另外，人員亦發現該名37歲姓陳本地男子的妻子於姓陳本地男子逃脫後提供金錢輔助，該名31歲姓陳本地女子涉嫌協助罪犯被捕。兩名被捕人士現正被扣留調查。

案件列作「從合法羈押逃離」、「誤導警務人員」及「協助罪犯」，深水埗警區現正積極追緝該名在逃男子。

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記者：黃穎津