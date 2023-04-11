  • 25°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 18:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特別財會】林定國承認律政司人手面對挑戰　會盡量吸引法律學生加入

政治 16:56 2023/04/11

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

林定國提到，很多法律學生有興趣加入律政司，律政司去年有80多位新同事。（林宇翔攝）

立法會今日舉行特別財委會，第二節討論司法及法律行政，有議員關注律政司的人手問題，以及人手離開的原因。律政司司長林定國承認，人手方面面對挑戰，去年律政司的總流失數約90多人，有80多人新加入，強調律政司會盡量用多些方法，去吸引多些法律學生，或外面的人員，加入律政司工作。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】小心白帶異常　中醫教從分泌物顏色睇健康

經民聯梁美芬問到，律政司人手是否足夠，因司法覆核案件很多，甚至影響刑事案件進度有時有些案件很久，問到律政司人手不足，應否更加積極去吸納法律學生。

林定國提到，很多法律學生有興趣加入律政司，律政司去年有80多位新同事，但無自滿的空間，人手方面面對挑戰。他又指，現在常說「搶人才」，律政司會盡量用多些方法，去吸引多些法律學生加入律政司工作。

建築規園界謝偉銓關注，法律專業人員流失的理由，指政府的書面回覆，沒有提供法律專業人員流失的理由。他指，若要留住人才，「連走都沒有去分析，咁點做呢？」

林定國指，去年律政司的總流失數約90多人，有80多人新加入。他又坦言，當局有退休的數字，但退休以外離職，「好難探究」，又指大家都明白，員工要離開，未必會分享真實原因。不過他指，當員工離開時，一定會嘗試了解員工離開的原因，亦會盡量挽留。

選委界簡慧敏關注，自委任《港區國安法》指定法官以來，當局為指定法官提供的4次培訓，只有一次和《港區國安法》相關。她提到，現在看回來，處理《港區國安法》案件時，有部份情況，要取得行政長官證明書，「是否反映指定法官對國安法理解不充分？」

司法機構政務長梁悅賢回應指，法官的培訓，基本上是由終審法院首席法官主導。而司法學院，特意自 2021 年起，開辦一系列中國法律的專題講座， 包括《國安法》等。她提到，4次特別講座，差不多是所有各級法官和司法人員都有出席。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【港區國安法】林定國：實施近3年不足30人被定罪　「因政治言論被拘捕是亂噏」
15:58 2023/04/02
【港區國安法】林定國：實施近3年不足30人被定罪　「因政治言論被拘捕是亂噏」
【港區國安法】限海外律師參與國安案　梅基發：申請前甄別程序為免有心者重複申請
19:17 2023/03/31
【港區國安法】限海外律師參與國安案　梅基發：申請前甄別程序為免有心者重複申請
【港區國安法】國安熱線開通2年接40萬個舉報　截至上月共243人被捕
18:41 2023/04/06
【港區國安法】國安熱線開通2年接40萬個舉報　截至上月共243人被捕

你可能感興趣

【港區國安法】林定國：實施近3年不足30人被定罪　「因政治言論被拘捕是亂噏」
15:58 2023/04/02
【港區國安法】林定國：實施近3年不足30人被定罪　「因政治言論被拘捕是亂噏」
【港區國安法】限海外律師參與國安案　梅基發：申請前甄別程序為免有心者重複申請
19:17 2023/03/31
【港區國安法】限海外律師參與國安案　梅基發：申請前甄別程序為免有心者重複申請
【港區國安法】國安熱線開通2年接40萬個舉報　截至上月共243人被捕
18:41 2023/04/06
【港區國安法】國安熱線開通2年接40萬個舉報　截至上月共243人被捕
港區國安法 國安法 林定國 經民聯 謝偉銓 法官 律政司 梁美芬 行政 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
15:44 2023/04/08
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
【After Class】Chantel完成首個學期返港　包包臉姚焯菲獲詹天文讚：成個人得意咗！
14:07 2023/04/10
【After Class】Chantel完成首個學期返港　包包臉姚焯菲獲詹天文讚：成個人得意咗！
【天人永隔】66歲李坤城大腸癌病逝　26歲太太林靖恩不捨痛哭：來生再續前緣
11:16 2023/04/10
【天人永隔】66歲李坤城大腸癌病逝　26歲太太林靖恩不捨痛哭：來生再續前緣