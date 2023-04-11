【公務員】楊何蓓茵：辭職人數上升屬「不正常中的正常」 擬聘內地升學港人

▲ 楊何蓓茵指，政府會盡量壓縮招聘程序。（林宇翔攝）

立法會特別財委會今日討論《財政預算案》，多名議員關注公務員辭職人數上升，及人才流失問題。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府遇到的招聘困難，與私人機構一樣，加上受退休人數等影響，各個行業都在搶人，認為公務員辭職人數上升，屬於「不正常中的正常」。

招聘方面，楊何蓓茵指，政府會盡量壓縮招聘程序，部分職系會作全年招聘。 局方亦會招聘在內地升學的香港畢業生，並計劃在上海設置試場請人。

另外，選委界立法會議員陳紹雄指出，當局向公務員培訓，認識憲制秩序和國家發展和策略方面，由於公務員人數龐大，若要完成約19萬人的培訓需時約10年，進度緩慢。楊何蓓茵回應指，會集中培訓中高層、及新入職同事，培訓亦有很多不同形式，包括到訪內地，相關受培訓人數就會大量增加。

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記者：趙居逸