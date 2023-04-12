【消費券優惠】葵荃青消費賞4.0　最多日賺$810禮券

▲ Yoho Mall則實行「日日購物賞」，單日可賺錢$810禮券。

新一期消費券會將於本月16日(周日)發放，新地旗下荃灣廣場、新達廣場及Yoho Mall都推出消費券優惠，讓各位市民賺取最多「著數」，4月1日起開始，荃灣廣場推出「消費Power Up! 」，派發總值近HK$50萬商場電子禮券，最高可享HK$750，，於指定日子更可獲贈「葵荃青消費賞4.0」送出的美妝品牌電子禮券。而大埔的新達廣場亦將呈獻「火熱消費賞」，最多獲得HK$450電子優惠券，Yoho Mall則實行「日日購物賞」，單日可賺HK$810禮券，優惠最多。

位於元朗的Yoho Mall加推「日日購物賞」 至4月30日，日日購物，日日有賞！，優惠分為三階段，第一階段：由即日起至4月30日，The Point 會員即日以電子貨幣於Yoho Mall最少2間商戶消費滿HK$1,000，即賞HK$50商場電子購物禮券。第二階段：消費券派發日（4月16日）起至4月30日The Point 會員即日以電子貨幣於場內最少2間商戶消費滿HK$4,500，即賞HK$300商場電子購物禮券，禮券涵蓋時裝服飾、美容、精品及餐飲類別。

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3米高姆明坐鎮

第三階段，The Point 會員即日以恒生信用卡於在最多3間商戶累積消費滿HK$9,000，即賞額外HK$100新地商場贈券、HK$360 Point Dollar及2次參加大抽獎機會贏取新型號電動車，單日回贈最高獲可達HK$810 。另Yoho Mall由即日至4月14日，設MOOMIN x 山下菓子期間限定店，更有3米高姆明坐鎮及逾300款國內外姆明主題精品，姆明粉絲不容錯過。

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荃灣廣場近年進駐了多間本地原創品牌、餐飲美食及運動、潮流美妝、影音電器及家居布置等品牌，當中包括：香港本地原創服裝品牌ZenS、麻辣美食的川魔，勢要打造成最佳食、買、玩熱點！趁著消費券派發，是入手春夏新裝最佳時機。獎賞一︰由4月1日至5月7日期間，於荃灣廣場以電子貨幣即日消費滿HK$3,000，可獲贈HK$150商場電子贈券組合。獎賞二︰於4月16至25日期間，於荃灣廣場以電子貨幣即日消費滿HK$6,000，獲得共HK$500荃灣廣場商場電子贈券、指定商戶贈券及HK$100新都會廣場美容電子贈券。

而大埔新達廣場讓顧客滿足新一輪消費券優惠同時，亦特別推出「火熱消費賞」，贈高達HK$450消費獎賞，享盡至抵的購物回贈。The Point 會員凡於4月5日至5月7日期間，以電子貨幣即日消費滿指定金額，單日最多可獲贈高達HK$450潮流服飾、運動服裝及用品商戶電子贈券。

獎賞一︰於場內任何商戶(超市除外)以電子貨幣即日消費滿HK$800，即賞HK$50新達廣場商戶電子贈券，獎賞二︰於場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$2,000，即賞HK$100新達廣場商戶電子贈券，獎賞三︰以電子貨幣即日消費滿HK$6,000，即賞HK$300新達廣場商戶電子贈券。

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