【京官考察】夏寶龍抵港展開6日考察　下午在政總會見主要官員、行會成員

▲ 港澳辦主任夏寶龍抵港，陳國基在機場迎接。（梁偉榮攝）

港澳辦主任夏寶龍上午約11時乘飛機抵港，展開一連6日的考察行程，政務司司長陳國基、中聯辦主任陳冬到機場迎接。

夏寶龍在機場未有回應傳媒提問，僅揮手打招呼，期間未有戴口罩，不過多位同行者仍佩戴口罩。一行人先赴外交部駐港特派員公署，逗留逾兩小時。下午則先赴特首辦，再在政府總部會見主要官員及行政會議成員。金鐘一帶的保安明顯加強。

▲ 夏寶龍未有戴口罩。（梁偉榮攝）

消息：港府明安排放映會 行會成員、議員獲邀出席

消息指，為配合星期六的全民國家安全教育日，港府安排明日下午在政府總部舉辦有關反修例電影放映會，行會成員、立法會議員獲邀出席。放映會分兩個環節，分別由保安局局長及政務司司長主持。當局要求參與者勿帶手機入場，並須穿著正裝出席，獲邀者估計夏寶龍亦會出席。

據了解，夏寶龍在港期間，會視察北部都會區、創科產業等，亦計劃落區及探訪學校。

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記者：林曉君