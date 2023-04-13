  • 24°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 18:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京官考察】夏寶龍抵港展開6日考察　下午在政總會見主要官員、行會成員

政治 17:35 2023/04/13

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港澳辦主任夏寶龍抵港，陳國基在機場迎接。（梁偉榮攝）

港澳辦主任夏寶龍上午約11時乘飛機抵港，展開一連6日的考察行程，政務司司長陳國基、中聯辦主任陳冬到機場迎接。

夏寶龍在機場未有回應傳媒提問，僅揮手打招呼，期間未有戴口罩，不過多位同行者仍佩戴口罩。一行人先赴外交部駐港特派員公署，逗留逾兩小時。下午則先赴特首辦，再在政府總部會見主要官員及行政會議成員。金鐘一帶的保安明顯加強。

夏寶龍未有戴口罩。（梁偉榮攝）

消息：港府明安排放映會  行會成員、議員獲邀出席

消息指，為配合星期六的全民國家安全教育日，港府安排明日下午在政府總部舉辦有關反修例電影放映會，行會成員、立法會議員獲邀出席。放映會分兩個環節，分別由保安局局長及政務司司長主持。當局要求參與者勿帶手機入場，並須穿著正裝出席，獲邀者估計夏寶龍亦會出席。

據了解，夏寶龍在港期間，會視察北部都會區、創科產業等，亦計劃落區及探訪學校。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

【國家安全】李家超：夏寶龍提醒港府要有憂患意識　迎頭打擊任何破壞社會安寧行為
16:03 2023/03/06
【國家安全】李家超：夏寶龍提醒港府要有憂患意識　迎頭打擊任何破壞社會安寧行為
【京官訪港】夏寶龍周四起來港考察6日　劉兆佳料協助中央更好制訂對港政策
15:28 2023/04/11
【京官訪港】夏寶龍周四起來港考察6日　劉兆佳料協助中央更好制訂對港政策
【人事安排】港澳辦新聞稿證夏寶龍續任中央港澳工作領導小組常務副組長
12:08 2023/04/12
【人事安排】港澳辦新聞稿證夏寶龍續任中央港澳工作領導小組常務副組長

你可能感興趣

【國家安全】李家超：夏寶龍提醒港府要有憂患意識　迎頭打擊任何破壞社會安寧行為
16:03 2023/03/06
【國家安全】李家超：夏寶龍提醒港府要有憂患意識　迎頭打擊任何破壞社會安寧行為
【京官訪港】夏寶龍周四起來港考察6日　劉兆佳料協助中央更好制訂對港政策
15:28 2023/04/11
【京官訪港】夏寶龍周四起來港考察6日　劉兆佳料協助中央更好制訂對港政策
【人事安排】港澳辦新聞稿證夏寶龍續任中央港澳工作領導小組常務副組長
12:08 2023/04/12
【人事安排】港澳辦新聞稿證夏寶龍續任中央港澳工作領導小組常務副組長
一國兩制 陳國基 夏寶龍 政務司 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎
18:30 2023/04/12
【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
13:09 2023/04/12
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
【婚禮人情】收紅色炸彈列明人情最低消費　親友轟：一家四口難負擔
17:10 2023/04/11
【婚禮人情】收紅色炸彈列明人情最低消費　親友轟：一家四口難負擔