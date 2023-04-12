安利（香港）捐贈獎學金　鼓勵年輕人向上流動　支持新一代多元發展

▲ 安利（香港）重視年輕人發展，安利（香港）副總裁姜張麗青深信年輕人有機會發展，社會和企業才會有未來。

年輕人是社會的棟樑，政府近年積極投入推動青年發展，去年底更公布《青年發展藍圖》，支持青年在教育、事業等各方面發展。美國安利（香港）日用品有限公司（下稱安利（香港））同樣重視年輕人的發展，公司副總裁姜張麗青除了親自參與「共創明Teen」的師友計劃，為參與學生提供輔導外，更推動安利公司向香港都會大學（都大）捐贈獎學金，身體力行支持年輕學生。適逢安利（香港）邁向50周年，公司還推出了橫跨4個季度（2022年9月至2024年8月）的動敢一家親社交媒體創作比賽「GENerate by Amway」，凝聚年輕人與家人的連繫。

安利的核心價值包括自由、家庭、希望、獎勵，這四大基石代表着安利一直以來的理念，也是推動安利（香港）推出連串活動的主要原因。美國安利（香港）日用品有限公司副總裁姜張麗青認為，推動兩代溝通、支持年青人發展，讓年輕人感到充滿希望是非常重要的：「有年輕人才有未來，為了幫助年輕人向上流動，安利（香港）向香港都會大學捐出40萬港元的獎學金，鼓勵及支持追求卓越的年輕人。同時，為了推動兩代溝通，鼓勵年輕人向父母或祖父母表達關愛，我們亦舉辦了『GENerate by Amway』，期望透過社交媒體的力量，加強影響力。」

▲ 安利（香港）副總裁姜張麗青（左）代表安利（香港）向香港都會大學捐出40萬港元獎學金，並由香港都會大學副校長(資源及發展)呂汝漢教授（右）代表接受。

設立獎學金 支援自資院校學生

安利與香港都會大學的合作淵源，可以追溯至約15年前的香港公開大學。為了推廣中華文化，安利中國支持香港公開大學李嘉誠專業進修學院，並合辦「安利中國文化藝術推廣計劃」，包括粵劇戲曲進修課程等，宏揚中華文化及傳統價值觀。姜張麗青表示安利（香港）十分認同大學對持續學習及幫助年輕人向上流的理念，因此在2013年開始，安利（香港）連續5年以每年4萬港元設立獎學金，以支援及嘉許修讀持續進修課程並取得傑出學業成績的學生，鼓勵他們專注學業的同時，發展多元興趣，追求夢想。

在香港公開大學正式更名為香港都會大學後，更展示了大學的進取和抱負。適逢安利（香港）邁向50周年，安利（香港）在2022/23學年設立「安利躍進獎學金」及「安利獎學金」，向都大合共捐出共40萬港元的獎學金，並設有40個名額。安利（香港）在2023年3月23日於香港都會大學舉行了支票捐贈儀式，由大學副校長(資源及發展)呂汝漢教授代表接受。

姜張麗青希望獎學金能幫助學生拓展興趣、發揮個人潛能。「安利躍進獎學金」將頒發給10位由香港都會大學李嘉誠專業進修學院（LiPACE）成功升讀都大學位課程的學生，藉以鼓勵他們向上流動。安利（香港）是一家創業者主導的健康企業，特別重視人才及領導力培訓，而商科學生需要具備不同的專業領導能力，香港都會大學李兆基商業管理學院多元化的課程，有助學生發揮潛能，這與安利（香港）的理念接近，因此成立了以都大商學院學生為對象的「安利獎學金」，並設有30個名額。

裝備自己 找到人生價值

姜張麗青期望，獎學金能鼓勵學生追求卓越、拓闊眼界。「年輕人願意進步，很值得我們的獎勵和支持。我上學的年代沒有學生事務、職業輔導等組織，但現今的學生有很多支持和支援，我希望他們能好好利用青春，見識廣闊的世界，亦要好好裝備自己，把握學習機會。」

姜張麗青說：「聽過有學生慨嘆選擇太多，出現『選擇困難症』。」姜張麗青感言，能夠有「選擇困難症」，是一種福氣。但是在面對選擇前，他們也需要裝備自己，讓自己有能力去做選擇。她更提醒，在選擇的過程中，必須要找到自己的人生價值：「如果你的選擇與所追求的人生價值不符，在遇上挫折時會很容易洩氣。只有能與人生價值吻合的選擇，才能讓你堅持下去。」

促進跨代交流 建立幸褔家庭

動敢一家親社交媒體創作比賽「GENerate by Amway」是安利（香港）慶祝50周年的重點活動。姜張麗青有感過去幾年，大眾受到疫情、社會問題等困擾，人與人之間多了疏離感，希望能藉着是次比賽宣揚安利核心精神，重新審視家庭的重要性，鼓勵年輕人主動和父母溝通，邀請父母一起合作做一件事，促進兩代或跨代交流，提升家庭凝聚力，維繫家庭團結及關係。

「GENerate by Amway」分4季進行，每季設有不同主題，愈接近安利（香港）50周年的大日子，活動愈精彩，獎賞愈吸引。參加者只需透過社交媒體分享與父母或祖父母的合照或影片，即可參賽。活動的目的，一方面是希望幫助大家與父母或祖父母「GENerate」（創造）難忘的回憶，另一方面，亦可透過在社交媒體上的互動，以感染身邊的親友，一同建立幸福和諧的家庭。

家庭是安利的四大基石之一，除了因為安利是一門家族企業外，亦是一門傳承的事業，可傳承給下一代，而溝通正是傳承過程中最重要的一環。姜張麗青更分享了自己的親身經歷，自己出身貧苦家庭，出身工作後，很想給父母一些享受，故星期日都會請父母飲茶，但是父親卻不願意，更說：「我不喜歡飲茶，假日只想在家舒舒服服休息一下，你們卻要我出外飲茶，究竟是你們想自己開心，還是想讓我開心？」為人父母或子女，很多時候也會抱着為對方好作出發點，但是卻未有站在對方角度出發。只要從對方着想，好好溝通，才能建立良好關係。姜張麗青希望能夠藉着是次比賽，幫助年輕人與父母及祖父母建立溝通的機會，因為溝通是建立幸福、和諧家庭的重要元素。

▲ 「GENerate by Amway」分4個季度進行，每季度以不同的主題讓子女與長輩一起創造美好的回憶。

第一季「一家蜜蜜影」已經在2022年9月開始徵集作品，得獎者亦已順利誕生。作為評審之一，姜張麗青看過很多印象深刻的參賽作品，她提及其中一位參賽者分享了自己陪伴行動不便的媽媽，一同進行不同的活動；看到兩代人善用優質時間相處，令她深受感動。第二季比賽即將在5月開始，是次主題為「健康這一家Challenge」，希望藉此喚醒大眾關注父母或祖父母的健康，同時實踐安利「幫助別人過更好、更健康生活」的企業理念。

▲ 安利（香港）副總裁姜張麗青（右）頒發獎座予第一季「一家蜜蜜影」的冠、亞、季得獎者。

動敢一家親社交媒體創作比賽 —「GENerate by Amway」（網站：https://generate.amway.com.hk/）

內外兼備 助年輕人創業和發展

除了支持企業外部的年輕人，安利（香港）在直銷商培訓方面亦不遺餘力。姜張麗青在安利（香港）工作逾30年，見證着3代人的發展。她有感企業發展必須要有年輕人才能生生不息，因此早在2000年初，便積極開拓全球安利年輕化策略，並在香港建立完善的培訓系統，幫助年輕人實現創業成功。

▲ 安利（香港）副總裁姜張麗青與年輕直銷商一起參與不同的活動。

「這一世代的年輕人勇於表現自己的獨特性，敢於嘗試，展現自己的與別不同。作為一家企業，需要了解不同世代的需要，才能持續發展。我們透過安利的四大基石以激勵年輕人；獎勵和表揚是當中一環，為適合現代年輕人的特性，公司提供個性化的表揚，讓他們實現自己的夢想。」姜張麗青如是說。

姜張麗青深信安利（香港）能夠為有志創業的年輕人提供全方位的事業平台，幫助他們掌握事業發展的機會：「年輕人希望展現自我，透過安利平台，他們能夠學到營養、健康、美容、烹飪等不同知識，將興趣變成事業，更可提升領導能力。安利讓他們與志同道合的朋友組成團隊，發展事業，在工餘時間賺取額外收入，實現夢想。」

▲ 安利（香港）矢志幫助年輕人創業，助他們實現夢想。

（特約）