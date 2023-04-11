【旅遊業復甦】捷旅今年首季查詢量回復疫前7成　跨代旅遊及深度遊成趨勢

▲ 捷旅今年首季查詢量回復疫前7成，跨代旅遊及深度遊成趨勢。（資料圖片）

社會復常，港人外遊氣氛熱熾。捷旅今日（11日）表示，觀察到旅遊業的強烈需求，與2022年第四季度相比，公司在2023年第一季度的客戶查詢量增加了3.5倍。隨著香港在2023年1月迎來疫情後第一艘海外郵輪，捷旅在本季度接獲與郵輪相關的查詢增加4倍，總查詢量達到疫情前的70%，而與郵輪相關的查詢則更為理想 ，達到疫情前的85%。

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根據旅遊發展局的統計數字，2023年1月香港市民經陸路、海 路及航空途徑離港的總數高達160萬人次，比往年同期上升了 2,224.2%。

捷旅旅遊有限公司董事總經理江梓泓表示：「顧客查詢量上升證明了旅遊業正在回暖，我們十分期待市場的強勁復甦。捷旅於本年度第一季度的收入是上一季度的三倍，經過多年嚴謹的外遊限制，不少市民都希望提高他們在旅遊上的開支，因此我們預計趨勢將持續上升。今年第一輪消費券派發的港幣3,000元亦首次可用於預訂外遊服務，讓旅遊業有機會與其他行業 『分一杯羹』，但與其力爭消費券帶來的利益，本地旅行社應以更高質素的旅遊產品和服務應對不斷上升的需求，以切合消費者的期望。」

捷旅引述，近日公布的一份關於在職港人問卷，透露近6成受訪者均計劃將部分儲蓄花在旅遊上 ，預算中位數為22,918 港元，開支包括機票、住宿、購物使費等。

旅遊業復甦，捷旅認為有兩個主要趨勢刺激疫後的旅遊業，其一就是跨代旅遊，疫情後人們對家庭的重視程度提高，越來越多人希望與不同年紀的家人共遊；第二個趨勢則是類似完成人生必做清單，越來越多旅客更喜愛單一國家深度遊，而不是多國旅遊。

捷旅集團有限公司主席何柏霆認為：「我們在過去一個季度察覺到市場的變化，越來越多人更偏好單一國家深度遊，其中歐洲和中東仍是最受歡迎的目的地。隨著旅客對高質素和高度自由定制的旅行體驗需求上升，預計深度遊的比例仍會繼續增加。」

為了應付市場新趨勢和迎合大眾的各類需求，捷旅推出了自主旅程，讓顧客能夠根據個人喜好、預算和出行時間設計他們專屬的旅程；同時提供豪華郵輪體驗。這些新產品包括將於5月啟航的 Oceania Vista 小型豪華郵輪，希望為客戶提供更多元化、更靈活和更有價值的旅程選擇 ，以滿足他們對旅遊的需求和期望。

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責任編輯：陳麗娜