【電話騙案】本月起「+852」境外來電設話音或文字提示　通訊辦研設短訊登記制度

▲ 通訊事務總監梁仲賢。（梁偉榮攝）

為打擊電話騙案，自本月起本港流動網絡營辦商須按通訊事務管理局辦公室要求，就「+852」開頭的境外來電發出話音或文字訊息提示，提醒用戶有關可疑來電源自香港境外；而所有流動服務供應商將於下月1日全面實施相關安排。

通訊事務總監梁仲賢表示，去年9月與警方及電訊商成立專責小組，從阻截、識別及宣傳3方面打擊電話騙案。本月起電訊商會阻截由香港境外打入的電話，即有顯示「+852」來電向流動服務用戶發送統一的提示內容，其中話音提示會以廣東話、普通話及英語讀出「來電源自香港境外，慎防詐騙」，而文字訊息則會以中英文提供。有關提示服務由流動服務供應商免費提供，流動服務用戶毋須事先登記或安裝流動應用程式，或在手機上做任何設定。

梁仲賢亦指，通訊辦亦已着手暫停因涉及電騙舉報或短時間內打大量可疑來電的本地流動電話號碼，相關措施將在年中全面執行。

另外，為打擊短訊詐騙，梁仲賢稱通訊辦已跟警方、電訊服務營辦商、銀行業界及有關監管機關成立工作小組，研究設立短訊發送人名稱登記制度，協助市民識別短訊真偽，小組正敲定有關技術方案及實施細節，目標今年底前在銀行業試行。

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記者：蘇文軒