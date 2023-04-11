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小六生蔡施齊撞樣呂爵安人氣急升　拍廣告神還原當年「小Edan」朗誦畫面

娛樂 16:43 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

連銷食店邀請近日人氣爆燈、撞樣MIRROR成員呂爵安（Edan）的小六生蔡施齊神拍廣告，還原當年Edan小學時的朗誦比賽片段，朗誦新詩 - 《米線》。

撞樣Edan爆紅

蔡施齊因參加洪永城主持的TVB節目《成人教科書》時，因為製作組邀請他加入「男孩扮靚室」接受扮靚改造，本想打扮成MIRROR人氣偶像盧瀚霆（Anson Lo）的他，變身後卻被指反而似足另一成員Edan，就連Edan本人也覺撞樣，於早前活動笑言施齊大個仔後定必是一位靚仔。

其實施齊跟Edan除外表相似，同時也是品學兼優、文武雙全的學生。

就讀九龍區名校的施齊曾參加中華少年兒童電影配音大賽奪優異星獎、校際田徑比賽跳遠季軍以及ROBOFEST機械人大賽 -香港區選拔賽中多個項目的冠軍等。

蔡施齊神還原Edan朗誦技巧。

神還原Edan朗誦技

在宣傳片中，施齊朗誦《米線》一詩，自信的表現，抑揚頓挫，加上仿效Edan的小學時期的朗誦技巧，拍攝時現場的工作人員也讚嘆是神還原。

施齊說：「這是我人生第一次拍廣告，十分感謝品牌給予機會，是人生一次好好的經驗。因為我小時候也曾經參加過朗誦比賽，所以也沒有太大難度，我也看過Edan哥哥的朗誦片段作參考。」施齊補充道：「我十分欣賞Edan哥哥，我希望長大後可有他現在傑出的成就。」

該品牌創作了《米線》一詩，非常有創意！施齊說：「我自己跟家人也是品牌的忠實粉絲，能夠以新詩來預告新產品賣點，這首詩搞笑得來又有意思，非常創新！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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