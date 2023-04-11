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【樂極生悲】兒子玩「空中飛人」行吊橋失足跌落水　爸爸救子心切跳湖遇溺亡

育兒經 17:22 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

江蘇一名男童在度假村玩高空活動行吊橋時失足跌落水，爸爸救子心切跳入湖中遇溺亡。（影片截圖）

家長愛帶小朋友玩歷奇活動，必須做足安全措施。內地江蘇揚州於周日（9日）發生一宗悲劇，一名男童在度假區玩空中項目時，不慎從吊橋上掉落湖中。其不諳水性的爸爸因救子心切，跳入湖中欲拯救兒子，結果兒子被成功救起，爸爸卻遇溺身亡。

據內地《極目新聞》報道，男童與爸爸到江蘇揚州天樂湖旅遊度假區遊玩，約下午3時多，男童遊玩景區內的「空中飛人」滑索設施，在木板橋上步行返回時失足跌落湖中。當時男童身穿救生衣，落水後能自己游回岸邊，隨後被工作人員救起。

最新影片︰

童學園
【童學園】膽粗粗創立鄉師自然學校走過16年　海星校長：學術不是鬥多功課鬥學得多

不諳水性爸爸救子心切

可是，爸爸一見兒子跌落水後，情急之下沒有穿救生衣，便跳落湖中欲救子，卻因不諳泳術溺斃。據網上流傳的影片可見，疑似發生事故的一處高空滑索項目，距離水面約幾米高；影片亦見到有救援人員在水中徒步搜索，有人則乘坐小船在水面搜索。而上載影片的網民發文表示︰「天樂湖這個設施下次別玩了，不知道最後人怎麼樣了。」

當地記者事後前往景區現場了解，一名姓崔的負責人表示，天樂湖最深水有6至7米。當日約下午3時多，得知一名小孩意外溺水，其父親下水營救遇險，工作人員把孩子救了上來，但當時沒有找到孩子父親。後來該父親被救援人員救上岸，但已沒有生命跡象。

據該景區的網上介紹，天樂湖旅遊度假區位於江蘇揚州市儀征市，是一個提供綠色餐飲、住宿、戶外遊樂、會務、培訓等服務的綜合性大型度假小鎮。遊玩項目包括高空滑索（高空晃橋）、卡丁車、摩天輪等。

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責任編輯︰王明芳

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