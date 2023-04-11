【人工智能】ChatGPT能代替醫生？　醫生向AI詢問病例發現3大局限

▲ 醫生與病人都很重視彼此之間的關係，而這關係建立於時間、信任和人與人之間的接觸之上，沒有電腦可以取代。

今早巡房，遇到這位從英國來港探親的病人X先生，他過去幾個月輕了20磅，卻沒有其他明顯病徵。

X先生身體出了什麼問題？我其實已經心裏有數。特意讓身旁的初級醫生向病人問診，看看他們能否找出答案。

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「你胃口好嗎？」醫生問。

「我好大食呀，醫院提供的三餐都不夠食！」X先生邊答邊大笑。

「你平時有無出好多汗？」

「對呀，即使在英國，冬天我都不用穿外套。」

「你有手震嗎？」

「無呀，我不覺得有。」

醫生請X先生伸直雙手，明顯他的手有輕微顫抖。

很快，其中一位初級醫生告訴我，X先生患有甲狀腺亢進症。

全對！只要看看他的驗血報告，即可證實這個診斷。

這陣子全世界都在談論ChatGPT，也有不少人提出，這種人工智能聊天機械人，能否代替醫生，為病人診症？

我決定將以上交給初級醫生的情境，問了GPT-4。幾秒後它回覆了，還列出了多個診斷的可能性，不錯。不過我發現，聊天機械人無疑可以快速地回答問題，但它無法進行身體檢查，也不懂得向病人提出正確問題，更不會將複雜的資料整合，從而找出X先生的真正病因。

這正是中醫所指的四診：「望問聞切」。醫生診症，需要觀察病人，聽病人說話，詢問病人的症狀，最後透過把脈檢查病人的身體狀況。西醫診症其實同出一轍。但現階段的ChatGPT，顯然做不到這些工作。事實上，它也建議病人應該去看醫生。不過如果要它提供一些簡單的疾病資料，則絕對勝任。

人工智能來勢洶洶，但它的應用，仍然存在許多問題。開發ChatGPT的Sam Altman說：「它創造了一種蠻誤導的偉大感覺，以為可以依賴它進行任何重要事情⋯⋯其實於『真確性』方面，還有很多工作要做。」（@Sam Altman 11/12/2022的推文）。ChatGPT透過互聯網上的信息學習，這也存有偏見。它有時會被誤導而搞錯，即使它寫出來的文字，非常有說服力。

我希望這科技能教育病人，並協助醫生處理診症以外的工作，讓醫生有更多時間面對病人。醫生與病人都很重視彼此之間的關係，而這關係建立於時間、信任和人與人之間的接觸之上，沒有電腦可以取代。

内容獲Facebook專頁「老治號 - 香港老人科醫學會HKGS」授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《病了，你會看醫生還是問ChatGPT？》

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責任編輯：羅嘉欣