【食用安全】竹筒奶茶內地爆紅日賣千杯　揭店家回收發霉竹筒清洗重用

▲ 竹筒奶茶內地爆紅，揭店家回收發霉竹筒清洗重用。

奶茶一向深受年輕人歡迎，內地近日興起一款「竹筒奶茶」，顧名思義就是以竹筒盛載飲品，吸睛的外型掀起打卡熱，在各個城市街頭幾乎人手一杯。不過，有店家被揭發回收發霉的竹筒，清洗後重用，引發網民關注。據了解，涉事奶茶店現已停業，當局會展開進一步調查。

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綜合內地傳媒報道，竹筒奶茶最近在內地爆紅，成為人手一杯的打卡飲品，由於使用到竹筒，因此成本較高，一杯竹筒奶茶的售價普遍為人民幣30元（約港幣34元），但其受歡迎程度依然不減。

在蘇州熱門旅游景點平江路上，竹筒茶飲店的排隊人龍幾乎沒有斷過，其中一間店鋪的經理表示，平常一天能賣出600至700杯，節假日能賣到1000多杯。

不過，隨著竹筒奶茶爆紅，其衛生問題亦備受關注。有網民發文，指發現竹筒底部發黑、有霉斑，懷疑已重複使用多次，加上奶茶直接接觸到竹筒底部，因此覺得「特別噁心」。對此，涉事奶茶店回覆指，發霉竹筒可正常食用，又指稱斑點並非霉斑，竹子砍下來便有雜質。

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另外亦有網民發文，指目睹杭州一個景區內的奶茶店疑回收發霉竹筒，簡單清洗過後便再重用，盛載飲品售予客人。

據影片所見，在狹窄的小巷裡，大量待清洗的竹筒被裝在膠桶、紙箱內，一名女子逐一取出竹筒洗刷，而大部分竹筒底部發黑，有發霉的痕跡。目擊者張先生表示，該名女子是奶茶店的員工，清洗竹筒所用的水並非流動水，後巷環境亦十分骯髒。

片段曝光後，引起網民熱議，杭州臨平區市場監管局已展開實地調查，目前已立案，而涉事奶茶店現已停業，後續調查情況將及時對外公布。

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責任編輯：羅嘉欣