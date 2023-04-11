  • 25°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 18:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【坐月飲食】食薑醋助子宮收縮排惡露　順產與剖腹媽媽進食時間大不同

兒童健康 17:12 2023/04/11

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

薑醋對產婦有好處。

薑醋對產婦當然有好處，但產後十二朝才能吃，要派送薑醋給各友好，也是在十二朝之後、嬰兒滿月之前。煲薑醋用的薑，必須是大肉老薑，子薑是不能袪風的。薑醋是補身之物，所以中國人有「秋風起、煲薑醋」之說。

許多人以為只有產婦和女士才吃薑醋，其實，今日不知幾多男士愛吃薑醋來補身。薑醋能袪風、散寒、活血、散瘀。於產婦而言，有助子宮收縮。當中的豬腳含豐富鈣質，有助產婦補充失去的鈣質。薑，性溫熱，可袪寒暖胃，幫助排出惡露；雞蛋，營養豐富，含蛋白質、DHA及卵磷脂，是產婦益補的好東西。

最新影片︰

童學園
【童學園】膽粗粗創立鄉師自然學校走過16年　海星校長：學術不是鬥多功課鬥學得多

原來，只有廣東人才有派薑醋的習俗，有報喜及分享喜樂的寓意。仁安醫院的駐院營養師Joy說，如果是順產的話，產婦在十二朝之後就可以吃薑醋了。如果是剖腹生產的呢，則要待產後二十八至二十九日，才可以吃薑醋，不然會令傷口受刺激，導致發炎。因此，吃薑醋也要有規有矩的。

我平日也喜歡吃薑醋以進補，但不能常常吃、日日吃，因為當中營養太豐富又肥膩，要是不斷吃的話，擔保你很快變得肥嘟嘟。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「如何吃薑醋補而不肥」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

撰文 : 李韡玲

相關文章

【養生飲品】炒米紅棗茶祛濕補氣對皮膚好　一家大細坐月媽媽都飲得
16:11 2023/02/20
【養生飲品】炒米紅棗茶祛濕補氣對皮膚好　一家大細坐月媽媽都飲得
【懷孕貼士】世衛報告全球每6人有1人不孕　醫生教準父母5大備孕攻略
18:24 2023/04/07
【懷孕貼士】世衛報告全球每6人有1人不孕　醫生教準父母5大備孕攻略
【備孕養卵】宜補充葉酸多吃高蛋白質食物　營養師教5大原則提高懷孕機率
14:25 2023/02/16
【備孕養卵】宜補充葉酸多吃高蛋白質食物　營養師教5大原則提高懷孕機率

你可能感興趣

【養生飲品】炒米紅棗茶祛濕補氣對皮膚好　一家大細坐月媽媽都飲得
16:11 2023/02/20
【養生飲品】炒米紅棗茶祛濕補氣對皮膚好　一家大細坐月媽媽都飲得
【懷孕貼士】世衛報告全球每6人有1人不孕　醫生教準父母5大備孕攻略
18:24 2023/04/07
【懷孕貼士】世衛報告全球每6人有1人不孕　醫生教準父母5大備孕攻略
【備孕養卵】宜補充葉酸多吃高蛋白質食物　營養師教5大原則提高懷孕機率
14:25 2023/02/16
【備孕養卵】宜補充葉酸多吃高蛋白質食物　營養師教5大原則提高懷孕機率
產前產後 兒童健康 新手爸媽 鈣質 蛋白質 營養師

最高瀏覽

【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
15:44 2023/04/08
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
【After Class】Chantel完成首個學期返港　包包臉姚焯菲獲詹天文讚：成個人得意咗！
14:07 2023/04/10
【After Class】Chantel完成首個學期返港　包包臉姚焯菲獲詹天文讚：成個人得意咗！
【天人永隔】66歲李坤城大腸癌病逝　26歲太太林靖恩不捨痛哭：來生再續前緣
11:16 2023/04/10
【天人永隔】66歲李坤城大腸癌病逝　26歲太太林靖恩不捨痛哭：來生再續前緣