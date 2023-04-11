【坐月飲食】食薑醋助子宮收縮排惡露　順產與剖腹媽媽進食時間大不同

▲ 薑醋對產婦有好處。

薑醋對產婦當然有好處，但產後十二朝才能吃，要派送薑醋給各友好，也是在十二朝之後、嬰兒滿月之前。煲薑醋用的薑，必須是大肉老薑，子薑是不能袪風的。薑醋是補身之物，所以中國人有「秋風起、煲薑醋」之說。

許多人以為只有產婦和女士才吃薑醋，其實，今日不知幾多男士愛吃薑醋來補身。薑醋能袪風、散寒、活血、散瘀。於產婦而言，有助子宮收縮。當中的豬腳含豐富鈣質，有助產婦補充失去的鈣質。薑，性溫熱，可袪寒暖胃，幫助排出惡露；雞蛋，營養豐富，含蛋白質、DHA及卵磷脂，是產婦益補的好東西。

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原來，只有廣東人才有派薑醋的習俗，有報喜及分享喜樂的寓意。仁安醫院的駐院營養師Joy說，如果是順產的話，產婦在十二朝之後就可以吃薑醋了。如果是剖腹生產的呢，則要待產後二十八至二十九日，才可以吃薑醋，不然會令傷口受刺激，導致發炎。因此，吃薑醋也要有規有矩的。

我平日也喜歡吃薑醋以進補，但不能常常吃、日日吃，因為當中營養太豐富又肥膩，要是不斷吃的話，擔保你很快變得肥嘟嘟。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「如何吃薑醋補而不肥」。

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