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【為港爭光】女子冰球隊今返港　冰協主席：播錯國歌事件對全港運動員均造成影響

社會 17:17 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港冰球女子代表隊周日在世界女子冰球錦標賽第三級別A組歷史性奪金。（曾耀輝攝）

香港冰球女子代表隊周日在世界女子冰球錦標賽第三級別A組歷史性奪金。運動員及領隊今午（11日）凱旋抵港，領隊關婉儀指，自己帶隊多年，今年最艱辛及辛苦，但港隊運動員沒有被疫情「打低」，反而越戰越勇及很拼搏，即便生病也繼續打，沒有放棄，而港隊今年共奪得金、銀、銅獎，自己非常為他們驕傲。她未有回應有關播錯國歌事件的問題，僅強調若冰協有不足希望可以有管理層自己負責，千萬不要影響到運動員，並指希望能交一份讓政府及港協滿意的報告。

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隊長李雅婷就形容，這個冠軍等了10年，運動員均很努力訓練，且很專注及決心爭勝，一直堅持而達到目標。她又指，是次比賽運動員未受國歌風波影響，只專注在比賽上，亦很感謝大家的支持。

另一運動員陳沛穎也指，作爲運動員每次比賽均會做好本分，將訓練所得展示出來，並不會受其他事情影響。她又指，暫時未知若政府削減撥款會有什麼影響，但希望政府和冰協可正面商討將如何處理。

香港冰球協會主席簡揚傑就表示，國歌風波是時候需要降溫，指若有人做錯，受罰是應該的。他又指，播錯國歌事件對全香港所有運動員都有影響，臨形容他們在播國歌前心情均忐忑不安，要直到播完才放下心頭大石。

香港冰球女子隊隊長李雅婷的丈夫、前女子港隊經理人梁基華今午亦攜同女兒Kayla（5歲）到場接機，他指很開心亦恭喜女子港隊獲得佳績，提到現時政府對女子隊的資助不多，且她們每次代表香港出賽，一般也僅獲安排約6次訓練，其餘要由球會，如由太太擔任主席的香港女子冰球會自己出資，資助運動員訓練，希望政府可以提供更多資源。

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記者：黃小冰

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