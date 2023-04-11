【金像獎2023】憑《正義迴廊》首度提名女配 　楊詩敏曾拍到崩潰抽離不到角色

▲ 蝦頭演技被受讚賞！

楊詩敏（蝦頭）在《正義迴廊》中飾演第二被告唐文奇（麥沛東飾）的姐姐，表現相當出色，由於她與弟弟關係要好，相信容易被騙的弟弟是被張顯宗 (楊偉倫飾演) 利用而犯案，希望用盡一切辦法為他脫罪。

當中她在法庭上為弟弟做證人作供嚎哭的一幕更是令觀眾歎為觀止，就連林海峰亦點名大讚蝦頭。

【心靈師】楊詩敏曾屢遇瓶頸位現不介意評論 入行19年蝦頭擁抱好與不好

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抽離不到角色 首個金像獎提名

蝦頭曾受訪時亦表示拍到崩潰，更自言第一次覺得自己抽離不了角色：「這個角色真是平凡人，不似平時演的一樣有個性，很不同。往時的角色都是搞笑或聰明，這次演一個普通人，不太懂得表達的人，因此演出上都投入進去，然後真情流露了。」

就正正她的精湛演技令其入圍候選《第四十一屆香港電影金像獎》最佳女配角，加上今次她一改以往搞笑形象，令人眼前一亮，難怪被網民封其為大熱門，奪獎呼聲甚高！

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舞台劇轉戰電視

蝦頭在香港演藝學院畢業場後與不同的劇團合作，直至2007年，她終於獲得香港戲劇協會香港舞台劇獎「最佳女主角（喜／鬧劇）獎」，同年也獲得「最佳女配角（喜／鬧劇）獎」提名。

後來，她也參演了不少舞台劇作品令人印象深刻，包括《女人之虎》、《求戀期Q娃》、《潮性辦公室》以及《短暫的婚姻》等，在很多觀眾心中她早已為有實力的舞台劇演員。

及後，她轉戰到電視發展，在TVB拍攝的劇集如《My盛Lady》、《東坡家事》、《公公出宮》、《誇世代》及《愛美麗狂想曲》等同樣深入民心，更奠定其搞笑形象。

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努力裝備自己

雖然她於2021年約滿離巢回復自由身，惟她一直努力嘗試不同的表演給觀眾，蝦頭在訪問中曾表示每個演員都知道自己是有很多面貌在等待被發掘：「當然演員有時是比較被動，但我覺得要好好地準備自己，當機會來臨時，便告訴大家我是做得很好的。」

她續說：「做演員不會規範自己只做一件事，很想自己讓觀眾看到很多面貌或可能性，無論大或小的機會都一定會把握住，做到最好。」

就是她一直努力地準備自己，把握每一個機會，才為她帶來金像獎首個提名！

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