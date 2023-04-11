【童樂居案】涉拍打幼童後腦摔落地　25歲前職員判監4個月10周

▲ 童樂居前職員謝綉蔚承認虐打3幼童，今被判監4個月10周。資料圖料

香港保護兒童會轄下童樂居虐兒案，累計34名女職員被起訴，其中25歲前幼兒工作員，涉虐打3名約1至3歲幼童，分別用力摔幼童到地上，用毛巾猛力擦面及拍打其後腦，早前於九龍城裁判法院承認3項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今（11日）被判監4個月10星期。裁判官判刑時指，被告行為濫用公眾及社會對其信任，被告作為兒童工作者，卻偏偏缺乏耐性對待涉案幼童。

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女被告謝綉蔚（25歲），早前承認3項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案發於2021年11月20日及25日，3名受害幼童分別是1歲男童R、3歲男童F及1名身分不詳的幼童。

裁判官判刑前指，仔細觀看閉路電視片段後，發現有另1項相類似事件發生，並涉及另1名幼童。控方指，警方已檢視所有閉路電視片段，本案現時的控罪是控方認為有檢控基礎才檢控，表示稍後將再作跟進。

裁判官判刑時指，涉案兒童因家庭問題被轉介至童樂居，被虐待時難以向親人投訴，被告的行為濫用公眾及社會對其信任。裁判官指，被告作為兒童工作者，卻偏偏缺乏耐性及以錯誤方式對待涉案幼童，令他們受到痛楚。

裁判官又指，重複觀察涉案閉路電視片段後，發現3名涉案幼童亦未有激怒被告，以致被告如此粗魯對待他們，案發時亦有其他幼童在場，被告為他們樹立了不良榜樣，或使其他幼童仿效。

裁判官指，監禁為唯一選擇，考慮襲擊非長時間發生，亦沒有證據顯示事件對涉案兒童心理造成影響等，判被告入獄共4個月10星期。

案情指，男童R及其他兒童與被告於2021年11月20日早上身處活動室。當被告伸展身體時，R用雙手抱頭，被告突如其來拍打R後腦2下。不久後，被告與13名兒童在玩耍區靠牆坐下，被告突然大力捉住其中1名不知名兒童的左臂將其摔落地，兒童痛得放聲大哭。

5天後，被告和男童F等兒童在活動室圍著桌子坐，其間F姿勢半站半坐。被告見狀拿毛巾大力擦F的臉，F不禁大哭跑走。被告在2022年1月被捕，警誡下承認曾打R。

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記者：梁錦麟