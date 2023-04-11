【特別財會】港府2019/20年度花151萬元澄清假消息　已聘顧問研下一步工作

▲ 政府新聞處製作「睇真D • 知多D」1分鐘短片系列，發放政府就有關社會事件的澄清和重要信息。（政府新聞處YouTube短片截圖）

政府新聞處書面回覆議員特別財會問題時透露，2019/20年度，新聞處推出一套電視宣傳短片／電台宣傳聲帶，及1條網上宣傳短片，呼籲市民核實網上信息和認清是非黑白，製作費用為888,000元，社交媒體平台推播費用為23萬元。

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此外，處方亦製作「睇真D • 知多D」1分鐘短片系列，發放政府就有關社會事件的澄清和重要信息，並在新聞處Facebook、Instagram和YouTube等社交媒體平台，以及港台電視32台播放，有關外聘製作公司製作費約為40萬元。

根據新聞處提供的資料，2019/20年度處方曾推出「消息 睇真啲」宣傳短片，花費49.8萬元，截至今年3月6日，短片在新聞處YouTube頻道共有約14.7萬次收看紀錄。

此外，該年度處方亦推出兩條有關停止暴力的短片，其中「停止暴力 回歸理性」製作費用涉款49.9萬元，約33.2萬次收看；15秒的「愛和平 與暴力割席」電視宣傳短片，後期製作涉款19,750元，新聞處YouTube頻道有約50.5萬次觀看紀錄。

在2020/21年，針對修例風波的暴力行為和港區國安法，處方亦先後花31.2萬元宣傳。其中，「犯法就是犯法 一定要負責」的製作費用約25萬元；15秒的「維護國家安全」電視宣傳短片，後期製作費19,750元，「港區國安法」的後期製作則為43,100元。

被問到會否借鑒其他國家，啟動立法程序訂立「假新聞法」，嚴厲打擊假消息。

新聞處表示，政府已聘請顧問研究多個海外司法管轄區的做法、經驗及他們所面對的困難和爭議，並按照特區實際情況，研究下一步工作。

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責任編輯：關景騰