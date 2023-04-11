【東張西望】花逾65萬按摩豐胸不見效求退款　B cup港女：去20次俾人sell足20次

▲ 黃女士上《東張西望》講述自己購買療程過程。

常言道，扮靚是女士們的終身事業，不過切記要量力而為及三思而後行。黃姓女士（化名）近日上了節目《東張西望》投訴，指自己在一家豐胸公司花了超過65萬港幣購買豐胸療程，但過了一年的時間發現沒什麼效果，始才後悔並希望把餘下的療程退款。但是，豐胸公司的回覆令黃女士感到十分失望及懊惱。

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根據《東張西望》報導，黃女士年過40歲、擁有B cup的身材。她說去年4月見到有豐胸專門店主張不硬銷、不打針、不食藥及沒有副作用的自然方法豐胸。黃女士憶起第一次去是用精油按摩胸部，然後有兩名職員圍住自己。當時黃女士目測胸部好像真的大了些，於是便心動及後花了港幣5.35萬買了療程。豈料，這便是跌落深淵的前奏。

根據黃女士覆述，每一次職員也有不同的說法去勸誘她再加碼，

而家個胸比以前大左啲啦，但係你唔夠挺。你如果再想挺啲，做完幾多次一定挺家啦！

而且，每次推銷的療程會再貴一些。當時的黃女士好像著了魔似的，認為若不買便好像「走寶」般。

有時候，職員會叫黃女士先交付訂金，然後下次會以「好過無晒啲訂金」為由，她們便會再推銷新的療程給黃女士。「我去左20次，佢就sell左20次。」黃女士搖頭表示前後合共消費了50多萬，但是還未完結。

黃女士說，有一次該公司派了負責人來跟進她的胸部進展情況。她憶述當時有大約3個職員圍住自己，

佢就話幫我做咩通經絡﹑通淋巴，一開course（療程）就開15萬。

黃女士下決心那是最後一次，於是便再付款。

根據黃女士憶述，療程的內容都是離不開幾樣，包括有用手推胸部﹑用吸杯吸住胸部﹑通淋巴﹑用手或機按摩胸部等，整個過程約個半小時，每做一次消費約過萬元。此外，黃女士也購買了不少的豐胸相關產品，好像3支豐胸啫喱要價港幣7千。

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《東張西望》節目製作組就豐胸問題訪問了註冊西醫鄭曉蔚，她說基本上胸部的尺寸在25歲便會定形，往後很難用非植入式方法去令胸部有轉變。而按摩有機會令血液循環增加，令人看上去似漲大了，但其實維持不久。

這一年間黃女士做了大約15次療程，但坦言沒有什麼分別。她更認為自己之前是頭腦不清醒，

你而家用common sense（常識）諗，我覺得（按摩豐胸）係冇可能。

現在深感後悔的黃女士一心想退錢，於是當著節目製作組的面前打電話到豐胸公司查詢，得知還有73次的療程未做，不過對方講明不可退錢，只可幫其延長使用期；節目製作組也就事件嘗試聯絡豐胸公司，而對方透過律師回覆豐胸效果因人而異，而且公司的員工指引也列明不可硬銷。此外，合約的條款細則也列明不可退款﹑不可轉讓給第三者及大多數有效期為一年。

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責任編輯︰陳珈希