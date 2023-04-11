【政府筍工？】「一帶一路」專員又請人　月薪近28萬有6大職責

▲ 「一帶一路」專員職位今起接受申請，於5月2日晚上11時59分截止。（資料圖片）

商務及經濟發展局轄下的「一帶一路」專員一職，自鄭偉源調任駐京辦主任後，懸空約10個月 。商經局今刊登招聘告示請人，月薪近28萬元，但就有六大職責，包括專責監督政府有關「一帶一路」建設的策略及措施等。而應徵者須符合5大條件。

政府招聘信息顯示，該職位月薪為279,850元，3年合約，完約後可獲發約滿酬金，連強積金供款相等於合約期內所得底薪總額的15%。按所載月薪計算可達150萬元。受聘人可享有房屋福利、例假連相若職級所享有的度假旅費津貼，以及醫療及牙科福利。

申請資格方面，申請人需為香港永久性居民，（1）最少具備15年高層行政及管理職位的經驗，或最少10年於大型公共或私人機構擔任高層行政及管理職位的經驗，當中包括最少5年直接領導、推廣或管理在「一帶一路」沿線國家進行「一帶一路」相關項目的經驗。要具備國際視野、敏銳的商業觸覺，並擅長與商界、專業界別以及政府部門聯繫和合作，以及在過去5年內，具備最少2年與內地當局或大型內地企業有事務往來的經驗。

職責方面，該職位有6大職責，包括(1) 就推動香港參與「一帶一路」建設的工作，制訂整體策略和倡導推展政策，並向商經局局長提供策略性建議；(2) 專責監督政府有關「一帶一路」建設的策略及措施，協調統籌政府「一帶一路」工作；(3) 在推展「一帶一路」建設的工作方面，作為政府與內地／海外當局及香港相關企業／專業界別的主要聯繫；(4) 促進「政府對政府」和「政府對企業」的溝通，並與相關持份者建立策略性平台，以把握「一帶一路」建設所帶來的機遇；(5) 領導「一帶一路」辦公室擬訂政策建議及措施，以支持香港參與「一帶一路」建設；(6) 促進和加強與社會各界的聯繫，並在內地及國際場合代表香港處理關於「一帶一路」建設的事宜。

「一帶一路」專員職位今起接受申請，於5月2日晚上11時59分截止。

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責任編輯：趙居逸