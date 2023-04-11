【機場發展】機場再度成為全球最繁忙貨運機場　去年共處理420萬公噸貨物

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機管局引述國際機場協會最新數據指，香港國際機場於去年再度成為全球最繁忙貨運機場，全年共處理420萬公噸貨物。

機管局指，儘管地緣政治局勢持續緊張，加上全球貿易及供應鏈受阻，導致使全球整體空運貨量下跌，香港國際機場於2022年貨運量仍能高踞榜首。

在香港國際機場積極擴展為三跑道系統之際，多項發展項目現正全面推進以提升空運服務。主要項目包括敦豪中亞區樞紐中心擴建工程，已於2023年第一季完成並可作營運，貨物處理能力增加50%。另外，由阿里巴巴集團旗下物流公司菜鳥網絡牽頭的合資公司於機場興建高端物流中心，預計於今年竣工；於東莞建設的「香港國際機場物流園」，以及在機場新增的「空側海空聯運貨運碼頭」，將會引入全新海空貨運模式，其先導計劃已順利展開。

香港機場管理局主席蘇澤光表示，對於香港機場成為去年全球最繁忙貨運機場深感自豪。他又指，全球航空交通持續復蘇，加上多項新貨運設施逐步落成，香港機場會繼續與業務夥伴合作，鞏固香港國際機場作為世界貨運樞紐的領先位置。

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記者：陳梓蔚