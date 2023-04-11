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【死亡預言】21歲網紅車禍身亡　生前脫口一句話「開口中」成死亡預言

健康 18:58 2023/04/11

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內地21歲網紅車禍身亡 生前一句話「開口中」

馬路如虎口，無論是行人或駕駛都需要格外小心。內地網紅「馬若松」被曝於4月9日下午因車禍離世，年僅21歲。有粉絲透露，「馬若松」曾在直播中提到一句話，殊不知卻「開口中」，成為自己的死亡預言。

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根據內地傳媒報道，有目擊者指，事故當天馬若松騎電單車與他人比賽，過程中因車速太快，撞上一輛客貨車。現場照片顯示，醫護人員正在搶救一名躺在地上的男子，該名男子手部彎曲，頭盔亦摔落在一邊。網傳其父母到達現場後情緒崩潰，不斷扇兒子巴掌，企圖喚醒對方。

有網民透露，馬若松生前曾在直播中與粉絲聊天，並興致勃勃地提到自己某天可能會因為電單車上熱搜，沒想到被他一語成讖，以慘痛的方式讓更多人知道了他的名字。

現場附近一位商戶工作人員魏女士（化姓）表示，之前就有在網上追蹤馬若松，他除了拍一些搞笑影片外，還會拍一些宣傳反詐騙及拒絕毒品的短片，當地人得知他發生意外後都很惋惜。她亦曾在縣城與他相遇，說他是一個很陽光的年輕男生，人很不錯。

寧夏同心縣交警大隊工作人員則表示，正在處理該事故，具體情況不方便透露。

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馬若松在直播平台上與父親合拍影片起家，人氣一直很高，粉絲也一度漲至幾十萬人。發生意外之後，他生前所運營的多個平台帳號已經被設置成私密。

他曾在直播中提及自己的家庭，透露自己是家中獨子，特別喜歡重型機車。馬若松當時也表示，重型機車本身就是高危項目，勢必會面臨不小的風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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