【金像獎2023】《風再起時》許冠文奪最佳男配角呼聲高　喜劇之王：要突破很不簡單

現年80歲的喜劇泰斗許冠文（Michael）在香港影圈貢獻已不容置疑，他更在1982年憑《摩登保鑣》成首屆香港電影金像獎影帝，此外之後6度入圍角逐金像獎最佳男主角，以及在去年獲香港電影金像獎頒發終身成就獎。

在今年，許冠文憑《風再起時》入圍像獎，與林海峰、羅永昌、張繼聰、陳湛文爭最佳男配角殊榮，而且呼聲甚高。

▲ 《風再起時》

許冠文5分鐘英語對易發人深省

Michael在《風再起時》演廉政專員，與貪污的「四大探長」鬥智鬥力，他在片尾與多名外籍官員交涉，極力說服他們要嚴正處理執法人員貪污行為，當中許冠文以英語說出長達5分鐘發人深省的對白，令觀眾拍案叫絕。

事實屬知識份子型，香港中文大學畢業的許冠文，在大學求學時為幫補家計四出兼職，當中包括在入TVB創作並主持《星辰盃校際常識問答比賽》，之後順理成章在TVB當全職藝人參與綜藝節目。

在1971至1972年期間，與弟弟許冠傑共同創作並演出喜劇綜合節目《雙星報喜》，大受歡迎，成日後進軍影壇拍喜劇電影打下基礎。

▲ 《風再起時》

李翰祥成啟蒙老師

在1972年，他獲大導演李翰祥賞識當電影《大軍閥》的男主角，成為許冠文電影處男作，而且票房大收，之後他再參演李翰祥作品《一樂也》、《聲色犬馬》、《醜聞》。

而許冠文後來也曾表示以前從沒想過投身電影行業，直至與李翰祥合作，對方教他電影製作知識，由此令許冠文有當導演的念頭：「原來將思想寫在紙上，再拍出來雖然辛苦，但看到這麽大的畫面真的好玩，我只有一個目標，就是當觀眾看完我的電影作品，感到這世界靚了！」

▲ 《大軍閥》

許氏兄弟喜劇創潮流

於是在1974年，Michael自編自導兼與弟弟許冠傑合演電影《鬼馬雙星》，叫好叫座成當年票房冠軍。

之後，繼續自編自導自演的《天才與白痴》、《半斤八両》、《賣身契》、《賣身契》一律奪當年票房第一位，令許冠文成喜劇之王。

▲ 《半斤八両》

在80年代中，許冠文喜劇似被新藝城喜劇取代，但在1988年《雞同鴨講》、1989年《合家歡》的票房一樣取得理想成績。後來1992年《神算》獨具慧眼，邀黃子華合作編劇。

在2016年參演台灣電影《一路順風》，獲得第53屆金馬獎最佳男主角提名。

【喜劇之王】冷面笑匠許冠文深明時代已轉變 未有氣餒積極創作劇本永不言休【有片】

▲ 《神算》

快樂靠自己創造

於2020年，獲選為第44屆香港國際電影節「焦點影人」的他當時接受TOPick專訪，被問演藝之路又是否「一路順風」時，他沉思一會謙虛地答︰「不算一路順風，只是以前撞彩開頭拍了些喜劇，做得唔錯自己才做下去。但我想轉一下新形式改變，如果明天許冠文拍套戲，觀眾笑到拍晒掌，咁我就成功了。」

Michael導演的作品全為喜劇，更曾親手開創港產喜劇的黃金年代，對此片種情有獨鍾，因他認為人生是個悲劇：「人不知從哪裏來？又不知存於世上做甚麼？將來死了去哪？光是這三點已教人憂傷。」

故此他表示：「所以快樂，很多時是自己創造和想像出來。如果我對世界還有點幫助，就是令人歡樂一下，所以想保持拍喜劇。我的責任是想在痛苦中，找出一個新角度看世界，希望有點啟發。以前我不信世界末日，但疫情時武漢說要封城，接著人人不斷染疫，我都開始信。

▲ 《鬼馬雙星》

要突破不簡單

在電影上創新求變，是Michael不斷追求的進境，一疊構思好的劇本改完又改，要再落手執導一齣新作，對他來說也許不易：「我常覺得不滿意，想講些新派點的故事，以不同的搞笑方法做喜劇，因為之前已拍過幾百次，要突破很不簡單。」

絕不脫節的他明白當下大眾娛樂方式：「現在觀眾習慣看的抖音都是十幾秒，YouTube幾分鐘都嫌長，不斷按快鏡，在這個時代拍齣兩小時的電影，難度非常之高。」覺得時代不同，但沒半點氣餒的喜劇之王如此說。

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