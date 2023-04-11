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【林鄭辦公室】行政署長盧世雄：租用金鐘太古廣場甲級寫字樓是適當安排　裝修費和局長辦公室相若

政治 18:25 2023/04/11

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行政署長盧世雄解釋，當時沒有合適的政府處所，認為租用金鐘太古廣場的甲級寫字樓是適當安排。 （林宇翔攝）

前特首林鄭月娥租用位於金鐘太古廣場的甲級寫字樓，作爲前行政長官辦公室，開支超過1350萬元，其中裝修工程達655萬元。行政署長盧世雄今日解釋，當時沒有合適的政府處所，認為租用金鐘太古廣場的甲級寫字樓是適當安排，有徵詢建築署意見，費用和一般局長辦公室裝修相若，都可以接受。

立法會今日舉行特別財委會，第三節討論雜項，新民黨李梓敬問到，政府是按甚麼機制，決定在金鐘租一個甲級寫字樓作爲前任行政長官辦公室。

盧世雄解釋，物色地點時，考慮包括有否合適政府辦公室和運作需要；位置交通，便利會見各界人士；保安原因。他指，當時沒有合適政府處所，認為租用金鐘太古廣場的甲級寫字樓是適當安排。

盧世雄提到，規格和適用局局長標準相若，而且有特別保安要求，裝修可能會比一般甲級寫字樓高。至於裝修費用有否上限，盧世雄指，有徵詢建築署意見，認為費用和一般局長辦公室裝修相若，都可以接受。

另外，多名議員關注「共創明teen」計劃，經民聯陸瀚民問及到，計劃所獲各界捐款達1.4億，扣除每個學員一萬元的資助額，約2800萬，機構服務費大概多少。民建聯陳勇問到，計劃的申請人數，以及有學員退出，會否讓人後補。

政務司司長私人辦公室政策統籌主任黃潔怡表示，計劃開初預算2000個名額，但因報名人數眾多，凡符合資格就可以參加，增加至約2800個學員，因此無後備名單。

黃潔怡提到，行政開支和公關費用是由勞福局負責，不計算入1.4億資助。她又指，計劃有其他項目研究中，將來亦會會成立校友會，會有一定支出，希望計劃在後期評估後，再去訂1.4億捐款如何使用。

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記者：區綽彥

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