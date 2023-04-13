【TOPick診症室】卵巢多囊症難懷孕嚴重可致癌　醫生拆解治療方案減低癌變風險

▲ 卵巢多囊症難懷孕嚴重可致癌，醫生拆解治療方案減低癌變風險。

不少女性都有月經週期不準的困擾，若經常延遲來經達數月，就要關注是否存在「卵巢多囊症」（同「多囊卵巢症」）問題。婦產科專科醫生陳億仕接受TOPick訪問，拆解此病可引致更多健康風險。

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常見的婦女疾病

陳醫生解釋，「卵巢多囊症」患者很常見，約每10個人就有1人患病，甚至更加普遍。其中又以20多歲女性最常患上此病，最年輕患者可以是10幾歲初來月經就有異常；40歲或以上停經女性則不存在此困擾。

患者透過照超聲波，可以發現卵巢的邊位存在很多卵泡，因此被稱「多囊」。數量差別以抽取卵子為例，正常女性一次抽取10多粒，患者則可以抽出正常數量的3倍。多卵泡的原因，是因為患者沒有正常、穩定的排卵：

正常女性每個月排一次卵，排完卵14日就會來月經。但因為病人卵子不發育，沒有穩定排卵，所以導致最明顯病徵是經期不穩定、週期過長。正常女性每個月來一次月經，但「卵巢多囊症」患者3至4個月，甚至半年都沒有月經。

而其他常見病徵還包括：

男性荷爾蒙過度活躍，象徵如體毛旺盛、長鬍鬚

多暗瘡

肥胖

以上的病徵只要中2個，就有高機率患有「卵巢多囊症」。另外，除了以上典型可自測的病徵，陳醫生還指出，疾病本身是和内分泌失調有關，所以男性荷爾蒙象徵較强，而荷爾蒙即是卵子附近細胞分泌出的物質。因此，患者可以透過輔助性抽血檢查，例如抗穆勒管激素（Anti-mullerian Hormone，簡稱AMH），查看卵巢是否提早老化。如果卵巢提早衰老，卵子就會少、荷爾蒙很低；反之，若卵子過多，數值就會偏高，從而確診患病。以30歲女性為例，正常荷爾蒙值是20至30，嚴重病例可達到200。

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患者難有孕 嚴重可致癌

「卵巢多囊症」病人雖然卵子多，但卵子不發育難以排卵，導致懷孕困難。陳醫生指出，東方病人大部分不肥胖，甚至很瘦，所以用減肥方法通常無效。如果靠做手術去除過剩卵泡，也只有短期效果，僅維持6個月，所以想生育的患者必須把握有效時間儘快懷孕。

至於如何備孕，陳醫生坦言，20歲和40歲的病人相比，分別可以很大。雖可以用針藥令卵子發育、排卵，但需要逐個月嘗試，若無效就要考慮做試管嬰兒。若幸運懷孕，也要注意千萬避免懷多胎：

「卵巢多囊症」病人年紀大後，容易有糖尿病和高血壓。同樣道理，懷孕期間患的糖尿病，即「妊娠糖尿病」；以及懷孕期間患高血壓，即「妊娠毒血症」，機率也會比較高，所以要盡量避免懷雙胞胎，否則患上妊娠糖尿病和妊娠毒血症的風險將倍增。尤其是妊娠毒血症可令孕婦不治，需立即終止懷孕，胎兒有機會早產或夭折，這些都對孕婦非常不利。另外，她們的流產率也會稍微高一些。最好「有仔趁嫩生」，基礎血壓不會太高。

至於患病後若不加理會，可導致的最嚴重後果，陳醫生警告，患者若病徵嚴重，只來「四季經」甚至更少，隨著年齡增長，會增加患子宮内膜癌的機會。

有些女生覺得不來月經挺好，很方便，但這是錯的概念。如果長期不來月經，年紀大就會增加患子宮内膜癌的機會。所以就算不是每個月有，最少2至3個月都要有一次，否則長年累月就會令細胞有變化。

手術無法根治 按病人需求提供治療方案

陳醫生又解釋，「卵巢多囊症」成因複雜，如心臟病、糖尿病一樣，並非單一基因病，也有後天因素養成。另外，由於此病和糖尿病的病因很類似，因此一些病人到中年停經後，雖不存在影響經期的問題，但患糖尿病、心臟病、高血壓的機率增高。其關聯在於患者都是對胰島素的敏感度較差，而治療方法可以吃糖尿病藥進行控制。

至於「卵巢多囊症」能否透過手術徹底根治？陳醫生坦言：

和糖尿病一樣，只能控制它，不讓它破壞身體。甚至如果患者不肥胖，想從生活習慣上注意預防，也是沒有辦法的。

但是，陳醫生也安慰，因應患者病因、生育需求的不同，會給出適合她們的治療方案。如果患者只是擔心月經週期過長、容易患癌的問題，治療方法就是吃荷爾蒙藥，令每個月都可以穩定來月經即可。若是想解決不排卵、生育困難的問題，就可以吃藥性溫和的排卵藥，或打排卵針。最後，若是要調理内分泌失調，吃糖尿病藥物就會有效。但和治療其他慢性病一樣，吃藥只是控制疾病，並需要長期吃，不可能根治及確保不會復發。不過，患者透過治療，仍是可減低患子宮内膜癌的機會。

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記者：張沛