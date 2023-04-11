【爺孫戀】66歲李坤城遺產分配曝光　料小40歲妻全數受益兒子不爭產

▲ 66歲李坤城的遺產分配曝光，預料年輕40歲的妻子林靖恩將全數受益，李坤城的兒子不會爭產。

因「爺孫戀」聞名的台灣資深填詞人李坤城，於9日晚上因大腸癌逝世，終年66年。其大筆遺產的去向成為焦點，據悉李坤城的遺產會全部留給年輕40歲的林靖恩，而李坤城的兒子李卓軒亦發長文感謝爸爸，留給他的都是「無價的遺產」。

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縱然李坤城與林靖恩年輕相差40歲，一直不被外界看好，但無阻兩人相愛10年，至今年2月1日，兩人更登記結婚正式成為夫妻。自李坤城過身後，其大筆遺產會留給林靖恩還是兒子李卓軒成為焦點。

感謝父親放手育兒方式

現年42歲的李卓軒日前在社交平台發文就此事回應：「什麼是遺產？我已經都有了。」他列出自己8大人生事件，都是爸爸從旁協助，並放手讓他體驗社會，例如處理車禍意外、被惡老闆扣糧、從台中到台北駕車接載他找工作，以及當兵時被霸凌，李坤城並沒有恃著自己名人身分代他出頭等。

▲ 李卓軒貼出自己BB時期，爸爸照顧他的溫馨畫面。（facebook圖片）

「所有現金、資產、捷徑，我爸一概不會任意給我，所有我該努力的過程，成長過程該受的罪，他一概會適時的放手。」他感謝父親的教導，他認為父親的育兒方式，就是給他最大的遺產。

而如今他癌末躺在病床懨懨一息，他說很抱歉什麼遺產都沒有留給我，我說有啦，我現在和以後都這麼會賺錢的能力，應該說創造幸福的能力，就是你給過我的。

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網民嘲奪得遺產 林靖恩反擊

可見李坤城沒有留遺產給兒子李卓軒，引證傳聞指其資產及房產全部留給林靖恩，而李卓軒也不打算爭奪遺產，會尊重父親的決定。不少網民直指林靖恩「年紀輕輕就賺到了遺產」，對此林靖恩回應稱︰「我跟李坤城生前從不談錢，我有我自己的人生規劃，錢的事我不需要，也不用跟任何人交待，不干外界什麼屁事。」

另據《壹蘋新聞網》報道，林靖恩希望把李坤城所遺留的東西，都留給這片土地，包括他的黑膠、留聲機等。

李坤城與林靖恩於今年2月1日登記結婚，因為李坤城住院期間，很多文件需要家屬簽署，故此兩人決定登記結婚以解決不便。林靖恩透露在準備資料時，才發現李坤城早在生病前，已經將結婚證書備妥兼簽好，早就想娶她進門。林靖恩最後穿上隔離衣，與躺在病床上插管的李坤城結婚。

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責任編輯︰王明芳