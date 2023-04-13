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【4月遴選】「全港最大型」兒童劇場 招募小演員與星級演員演出

親子 16:33 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港兒童才藝學院正式公佈今年度戲劇企劃，並於4月份公開遴選，限定取錄200名4-15歲小朋友，於年度進行三季的綜合演藝訓練。學院將於暑假舉辦疫後首個「全港最大型」原創合家歡兒童劇場，邀請著名劇場監製周怡 (《愛我別走》監製) 攜手打造, 屆時學員將與劇場界及演藝界神秘嘉賓同台演出，現誠邀4至15歲小朋友參與，充份發揮表演才華。疫情前，劇場曾邀請了陳國邦及羅敏莊夫婦演出，今年亦有活力歌手參演，詳情將於5月公佈。

才藝學院結合演藝界及教育界多位星級導師，以「寓學習於娛樂」(Edutainment) 的方法, 通過戲劇、歌唱、舞蹈及演說等多方面培育和啟發孩子的創造力、表達力和溝通技巧。學院的綜合演藝課程《InfiniteKids》, 以戲劇、音樂及舞蹈等不同形式，發掘孩子天份，培育他們成為21世紀具備多元表達力的新一代。

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【童學園】膽粗粗創立鄉師自然學校走過16年　海星校長：學術不是鬥多功課鬥學得多

12位品格英雄

而暑假的大型兒童劇《品格英雄》，故事講述在元宇宙社會裏，有12位品格英雄，他們分別是勇敢主動的阿動、懦弱懶惰的力姐、自信滿滿的加信、凡事自卑的小信, 誠實的誠誠、成日講大話的小方、謙虛有禮的謙仔、囂張無禮的阿 Hill、獨立自主的Indy、依賴人性重的依依、擁有同理心的心心及自私的C琪，角色性格各具特色，讓小朋友有充份的發揮空間。

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而這12位品格英雄，負責建立小朋友的優良品格，令一眾父母省下很多教小朋友的精力, 多了很多私人時間，因而深受家長歡迎。惟12位英雄因一件事突然失蹤，劇中的父母，惟有帶埋兒女周圍尋找他們，不幸地，大女 Ellie 及弟弟 Quentin 在森林裏與父母失散，向來獨立自信的 Ellie 帶住驚驚青青的 Quinton 尋找父母過程中，歷盡驚險。

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