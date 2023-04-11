【特別財會】抗疫三年　政府新聞處花118萬元宣傳抗疫信息

▲ 新聞處花費24萬元，推出60秒的「堅守信念 同心抗疫」電視宣傳短片。（短片截圖）

疫情三年，政府不時推出宣傳片呼籲市民齊心抗疫、接種疫苗，根據政府新聞處提交立法會特別財會的資料，在2020/21年度及2022/23年度，新聞處共花費117.9萬元製作相關短片。

在2020/21年度，新聞處先花費24萬元，推出60秒的「堅守信念 同心抗疫」電視宣傳短片，其後再推出兩條「普及社區檢測計劃」短片，製作費用88.7萬元。

至於2022/23年度，新聞處先後製作兩條60秒的電視宣傳短片，分別是呼籲嬰幼兒接種新冠疫苗及嬰幼兒可接種科興疫苗，兩條短片的後期製作費用均為2.6萬元。

另外，在2022/23年度，新聞處花138萬元，製作60秒的「砥礪奮進25載 攜手再上新征程」電視宣傳短片；又花49.5萬元製作特區成立25周年慶祝活動短片。不過，兩條電視短片在新聞處YouTube頻道的收看次數不多，截至今年3月6日，分別有4137及3760次觀看紀錄。

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記者：關景騰