【強制舉報虐兒】僅一成半虐兒個案獲安排緊急宿位　社聯憂立法強制舉報後加劇供不應求

▲ 社聯預料強制虐兒立法後舉報會上升，政府應就緊急宿位供應作好準備。(陳展棋攝)

政府正就強制舉報懷疑虐兒個案諮詢相關業界，目標是於今年上半年向立法會提交法案。當局建議舉報機制分為三級，老師、社工等專業人員如遇較嚴重個案，亦即兒童受嚴重傷害或有迫切危機，相關人員有法律責任必須舉報，否則可被罰款甚或監管。第二和第三級則鼓勵相關人員舉報或轉介。

社會服務聯會總主任 （家庭及社區）陳曉園表示，認同政府的立法工作，相信能令業界加強虐兒的辨識能力，並向公眾傳達並不容許虐兒個案的訊息。不過她表示，參考外國例子，立法後舉報個案預料會迅速增加，憂慮業界是否有足夠資源作社會支援。

最新影片推介

陳曉園指，目前處理虐兒個案面對兩大問題。其中虐兒事件發生後，調查工作往往需時等候。另外，不少經歷虐兒個案的兒童，需要緊急宿位作照顧。根據社聯資料顯示，目前全港只有277個緊急宿位，不過單是2021年，當局就接獲2700宗申請個案，全年只有430個人獲安排入住，顯示緊急宿位數目供不應求。陳曉園指，香港法例條例第231章，設有保護兒童及少年條例，行政長官可以命令處所作為緊急兒童收容所，呼籲就未來立法後緊急宿位需求做好準備。

按照政府的諮詢文件，強制舉報者的從業員包括10個職業，涵蓋社會福利界、教育界以及醫療界，業界一直關注如何訂立呈報的準則，以及如何界定何謂違法。陳曉園指，要業界呈報的準則感清晰，不外乎透過訓練加強前線同工的認識。她指，政府為從業員提供兩個階段的訓練，第一階段預料於今年推出，協助同業辨識虐兒的個案，至於第二階段的訓練，則會供從業員學習，當出現虐兒個案後，如何處理兒童及家長，相信從業員可以方便地接觸相關知識。

社聯指，處理虐兒個案的步驟，除了舉報外，亦包括一線介入，以及承托， 亦即培訓虐兒個案的家長重回角色，令兒童返回原生家庭。陳曉園表示，政府一直擺放資源於一線介入的資源服務，不過家庭承托一直受社會忽視。她指，「一線的承托始終是家庭」，否則需緊急服務需求的兒童數目會增加，所提供福利的資源就需要十分龐大。

往往講家庭教育、家長工作是good to have， 但無都ok，家庭承托愈來愈弱，事情就推返上去緊急服務 社會服務聯會總主任 （家庭及社區）陳曉園

社協提出處理虐兒個案三步驟 1.舉報 2.一線介入，包括調查、為受虐兒童提供安全環境、以及照顧醫療需要 3.承托， 令虐兒家長返回原生家庭，培訓這類家長重回家長的角色。 資料來源：社會服務聯會

勞工及福利局回覆TOPick查詢時表示，政府會於20 23-24年度增撥2,410萬元，用於開設41 個常額職位以增加政府執法能力、提供培訓及宣傳及公眾教育工作。社會福利署會物色合適的地方設立兒童留宿中心， 為有需要的兒童提供更多緊急／短期留宿服務， 以應付強制舉報虐待／疏忽照顧兒童個案規定實施後， 因舉報個案數字上升而增加的服務需求。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋