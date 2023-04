【旅遊2023】歐洲扒竊指數排行榜2023　保險公司教路5大旅遊安全指引

▲ 出外旅行,緊記好好保管個人物品,才玩得安心又盡興。

開關後,不少人都去歐洲旅遊,欣賞風景古蹟之餘,亦可以瘋狂購物。不過,當地小偷的猖獗程度及扒竊現象,簡直令人提心吊膽。最近,英國保險格價網站Quotezone.co.uk公布「歐洲扒竊指數」,列出歐洲最多扒竊事件的國家排名,港人最愛的法國、西班牙及土耳其等都榜上有名。

旅遊保險專家根據國際旅遊評論網站Tripadvisor中,英國旅客在歐洲國家頭5大旅遊景點的評論分享,從而整理出「歐洲扒竊指數」(European Pickpocketing Index)。

最多扒竊事件的歐洲國家排名

第十位: 波蘭 (2022年英國人到訪人數: 235萬)

雖然犯罪率每年遞減,不過主要城市觀光區仍有扒竊集團,大家仍需小心保管重要物品。網站指出,有43條評論提及被扒竊,每100萬旅客中就有18人成為被盜竊目標。

第九位: 愛爾蘭 (2022年英國人到訪人數:283萬)

憑著風景優美、美酒佳餚,近年成為各地旅客心目中的旅遊好去處。不過,當地切忌做低頭族,否則容易被扒手盯上。網站顯示,提及物品被盜的評論有85條,每100萬旅客中,就有30人成為小偷目標。

第八位: 土耳其 (2022年英國人到訪人數:280萬)

▲ 土耳其風景。 (圖片來源:bringYou網站)

雖然相比起其他歐洲國家而言,土耳其的治安尚算不錯,不過旅客往往都容易成為小偷的目標。網站顯示,有92條評論提及物品被盜,每100萬旅客中,就有33人遇過被盜竊情況。

第七位: 葡萄牙 (2022年英國人到訪人數:381萬)

不少背包客都愛前住葡萄牙體驗當地風土人情,雖然相比起意大利、巴黎的治安較好,但仍需多注意人身安全。網站指,有202條提及被盜的評論,而每100萬旅客中,就有53人成為被盜竊目標。

第六名: 西班牙 (2022年英國人到訪人數:165萬)

雖然在英國人旅遊熱點排行榜排第六位,但巴塞隆拿出名扒竊,所以網站顯示有1559條評論提及物品被盜,而每100萬旅客中,就有94人成為小偷目標。

第五位: 希臘 (2022年英國人到訪人數:424萬)

▲ 伊亞小鎮。 (圖片來源: trip.com網站)

擁有古文明遺跡、壯麗自然風景的希臘,吸引各地旅客前往,亦是英國人旅遊熱點排行榜的第二位。網站指,有436條評論提及物品被扒竊,而每100萬旅客中,就有103人成為犯罪分子目標。

第四位: 德國(2022年英國人到訪人數:173萬)

近年,不少報導指德國治安有改善,不過Tripadvisor網站顯示,提及被扒竊就有224條評論,而每100萬旅客中,就有129人被扒竊。

第三位: 荷蘭 (2022年英國人到訪人數:176萬)

▲ 荷蘭鬱金香花季。 (圖片來源: trip.com網站)

雖然在英國人旅遊熱點排行榜中只得第9位,不過偷竊指數則是3甲之內,每100萬旅客中,就有143人成為小偷的目標。由此可見,在荷蘭發生搶劫事件屢見不鮮,在旅遊熱點更嚴重。

第二位: 法國 (2022年英國人到訪人數:698萬)

▲ 艾菲爾鐵塔。(圖片來源:tripAdvisor網站)

法國名勝景點多,是英國人旅遊到訪次數最多的國家。調查發現,每100萬旅客中,就有283人成為扒手的目標。Quotezone.co.uk行政總裁Greg Wilson更指,標誌性景點如艾菲爾鐵塔( Eiffel Tower),特別多扒手出沒,因為他們可以隱身在人群中而不易被發現。

第一位: 意大利 (2022年英國人到訪人數:412萬)

▲ 羅馬許願池。 (圖片來源:lonely planet網站)

調查發現,每100萬旅客中,就有463人的物品被盜,成為扒竊比例最高歐洲國家。網站又指,有1,906條評論指曾到訪以下5個地方後物品被盜,分別為意大利羅馬鬥獸場( Colosseum)、羅馬許願池( Trevi Fountain)、萬神殿(Pantheon in Rome)、米蘭大教堂(Duomo di Milano in Milan )及佛羅倫斯烏菲茲美術館(Gallerie Degli Uffizi in Florence )。每100萬旅客中,就有463人被扒竊,是所有歐洲國家中比例最高。

外遊防盜貼士

Quotezone.co.uk行政總裁Greg Wilson在網站表示,很多旅客不知道一些越受歡迎的地區,犯罪率就越高。因此,他分享以下安全提示,提醒大家保持警惕。

出發旅遊前,仔細檢查保險文件上所涵蓋的細則及內容,因為大多旅行保險只涵蓋護照等重要文件,現金、手機則不納入賠償範圍內。如需加大保險範圍,亦要附加額外費用。

妥善保管個人物品,貴重物品如珠寶應放在酒店保險箱中。

出門時,帶一個有拉鍊的斜孭袋擺放手機和錢包,亦可使用可收藏金錢的腰帶。

切忌無人看管個人物品,因為保險公司要求旅客謹慎保存個人物品,否則有可能拒絕賠償。

如不幸被盜取物品或遺失物品,記得向警方報案,以便申請保險賠償。

