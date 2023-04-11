【DSE2023】調查：25%考生稱壓力非常大　男生「躺平」應試壓力較小

▲ 優才資源中心進行2023DSE考試問卷調查，了解學生溫習時間及壓力管理。（左）優才資源中心總監陳偉權。（右）優才資源中心市場助理黃慧媛。（黃建輝攝）

有調查顯示，逾8成應屆文憑試（DSE）考生仍然感到壓力大，25%考生更是「壓力非常大」，而女生普遍壓力較大，男生則主要採取「躺平」態度應對公開試，壓力相對較小。

▲ 優才資源中心進行2023DSE考試問卷調查，了解學生溫習時間及壓力管理。（左）優才資源中心總監陳偉權。（右）優才資源中心市場助理黃慧媛。（黃建輝攝）

優才資源中心於去年11月至本年1月期間，以問卷訪問2,947名應屆考生，顯示壓力大的考生比例稍低於去年，但仍有25%考生感到壓力非常大，4.2%考生更表示「壓力非常大，並完全不能承受」。

處理壓力方面，優才資源中心市場助理黃慧媛指，疫情下考生與朋友溝通及見面的機會減少，以致他們大多選擇自行紓解壓力，62.3%考生會選擇聽音樂，60.8%選擇睡覺，42.7%考生則會選擇打遊戲機。男、女生在壓力處理上分歧亦較大，女生選擇睡覺比例較男生多出9.7個百分點，男生選擇打遊戲機比例則高出28.8個百分點。

結果亦顯示，41.3%女生以4至6個月時間準備DSE，較男生高出5個百分點。黃慧媛指，女生壓力一般較高，形容她們「可能較為着緊考試」，因此備考時間較長。優才資源中心總監陳偉權補充，男生會採用「躺平態度」應對考試及溫習，形容為「於短時間內達最高效果」。

陳偉權更表示，今屆考生上實體課及準備DSE的時間較往年長，故壓力較去年稍跌，成績上相對會較好。他建議家長可主動關心子女，並以朋輩身份與他們溝通，一起聊天及做運動，幫助他們釋放壓力。黃慧媛亦建議，學校可提供師友及輔導計劃，陪伴學生面對公開考試，並引導他們渡過難關。

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記者：梁凱婷