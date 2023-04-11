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【物理治療】港安醫院資助病人進行物理治療　每節只需100元需經轉介

社會 19:24 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

受惠者周小姐(右)獲資助物理治療服務，現已接近完全康復。(港安醫院提供)

港安醫院表示，透過善長支持，推出100萬「馮梁雁來慈善計劃」，資助年齡介乎18至75歲的基層市民，於香港港安以及「港安醫療中心—太古坊」接受6至12次物理治療/儀器療程，病人每節只需付港幣100元，餘額由計劃資助。

資助計劃服務對象廣泛，需經醫管局或非牟利團體轉介並通過入息審查即可申請。例如病人接受關節置換手術後、中風後的3至6個月、患有慢性關節炎、運動創傷、慢性痛症、曾接受乳癌手術而出現淋巴水腫的婦女、曾進行心臟手術經醫生建議康復治療的病人，以及患有尿失禁、子宮下垂或陰道鬆弛的女性等等。物理治療師會按照患者病情的嚴重程度來決定療程節數，慢性或急性痛症病人一般為6至12 次，而女士如需要使用盆底肌強化儀器，一般為6至8節。

香港港安「復康治療中心」透過善長支持，添置了強化盆底肌儀器。這儀器已獲美國FDA認可，原理是透過刺激盆底肌，半小時為盆底肌帶來超過1萬次的收縮，藉此為女士解困。有受惠者表示，深刻體會資助計劃帶來的幫助。兩次生育後出現宮頸突出情況，並於港安醫院接受8次儀器療程，療程效果相當明顯。

另一名受訪者周女士搬重物時不小心弄傷手臂，肩膊出現痺痛，持續了大半個月仍未見好轉，嚴重影響睡眠及情緒。她積極尋找治療方法，無意中見到香港港安的資助計劃，申請一個月內已獲批，成功獲得10次物理治療資助。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

物理治療師 物理治療 痛症

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