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【麻疹感染】36歲女上月於印度抵港後染麻疹　情況穩定已出院

社會 19:30 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

衞生防護中心今日（11日）正調查一宗由外地傳入的麻疹個案。個案涉及一名於上月21日從印度抵港的36歲女子。病人過往健康良好，自上月31日開始發燒，並於本月5日出疹。她於四月五日到香港港安醫院—荃灣求診並入院接受治療。病人情況穩定，已於四月九日出院。
　　 
病人的血液及呼吸道樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人報稱曾接種麻疹疫苗。根據病人提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。
　　 
衞生防護中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。

中心發言人表示，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄。而非本港出生的市民應特別留意，因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗。任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該於出發前至少兩星期就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。

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責任編輯：陳展棋

 

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