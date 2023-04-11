【西九展覽】「百樣玲瓏－卡地亞與女性」珍寶展周五開幕　300件珍藏展現女性在卡地亞發展史上的特殊地位

▲ 「百樣玲瓏－卡地亞與女性」周五開幕。（湯致遠攝）

由香港故宮文化博物館策劃主辦並得到卡地亞支持的「百樣玲瓏－卡地亞與女性」特別展覽今日在香港故宮文化博物館揭幕。本次展覽將於本月14日至8月14日於香港故宮文化博物館展廳8展出。展覽按照主題分為四個部分，追溯女性與珠寶之間的密切關系。此次將會展出300件19世紀300件自19世紀流傳至今的卡地亞珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻等珍品。林青霞、劉嘉玲、何超瓊借出珍藏首飾作展。

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此次展覽共分為四個單元。第一單元「王室與貴族女性：優雅與名望」展示王室及貴族女性在19世紀卡地亞發展初期所扮演的重要角色，展出具有代表性的冠冕及頭飾等。第二單元「女性新姿：打破傳統」介紹20世紀初卡地亞珠寶為女性賦權和自我表達的創新設計。第三單元展示世界各地不同文化對卡地亞珠寶設計產生的影響，而第四單元則展示多位女性角色的卡地亞珠寶珍藏。

在展覽的第四部分，知名女星林青霞、劉嘉玲，「賭王」千金何超瓊紛紛借出天價古董冠冕。林青霞借出60歲生日所戴的1919年鑽石冠冕、1909年鑲嵌紅寶石與鑽石頭飾、美洲豹手環與紅寶石鑽石耳環、戒指；劉嘉玲的1906年天然珍珠鑽石冠冕、2012年鑽石耳環與2011年鑽石手環也在展出之列，而何超瓊則借出鑲嵌重達141.13卡、配有精美雕花泰姬陵祖母綠的冠冕。翻查2019年的拍賣紀錄，該「泰姬陵祖母綠」雕刻別針拍賣成交價為181.5萬美元(折合1424萬港元），有關價錢尚未計及冠冕製作。故宮文化博物館副館長（研究策展及節目） 王伊悠指，該「泰姬陵祖母綠」原置於頸鏈，後於2021年鑲嵌至該冠冕上。

而此次展覽的重點展品亦包括溫莎公爵夫人的美洲豹夾式胸針。美洲豹作為卡地亞經典標誌圖案，屬卡地亞首位女性創意總監Jeanne Toussaint 的心血結晶，象徵力量、勇氣及自由，強悍動物的設計，更震攝當時以玫瑰等優雅元素的主流，身形矯健的美洲豹伏於藍寶石之上，蓄勢待發。Jeanne Toussaint的獨領風騷，在當時仍屬男性天下的西方珠寶界，改寫了珠寶對女性的意義。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，此次展覽是繼盧浮宮及列支敦士登後，香港故宮文化博物館開幕後舉辦的第三個特別展覽，體現了香港成為世界文化交流中心的決心。西九文化佢管理局董事局主席唐英年表示，希望該展覽在啟發觀眾欣賞珍寶藝術的同時，能夠了解他們背後中西交融的故事，以及女性的創造力及歷史。

「百樣玲瓏」特別展覽將於2023年4月14日在香港故宮文化博物館的8號展廳正式向公眾開放，展期至2023年8月14日。特別展覽門票（可參觀所有博物館展廳）成人門票票價為港幣120元，特惠門票為港幣60元，而博物館亦得到卡地亞贊助，將會為弱勢社群人士提供5千張免費入場門票。

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記者：解青羽