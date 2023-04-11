【入職要求】首個新教師內地學習團出發　教育局：加強培養學生國民身份認同能力

▲ 教育局常任秘書長李美嫦（前排右十）今日（11日）率領首個新入職教師內地學習團，到訪位於廣州的華南師範大學。（政府新聞處圖片）

教育局自2020年起新增要求公營及直資中小學新入職教師和升職教師參加內地學習團，但3年疫情導致遲遲未能成行。首個新入職教師內地學習團最終於今日（11日），由教育局常任秘書長李美嫦率領乘高鐵出發，涉及約100名教師到廣州進行4日3夜考察交流，親身了解國情和國家最新發展，以加強培養學生國民身分認同的能力。教育局局長蔡若蓮表示，計劃於本學年舉辦7個新入職教師內地學習團。

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約100名中學、小學及特殊學校的新入職教師參與是次考察，學習團首先到訪華南師範大學，並出席開班典禮。李美嫦致辭時感謝國家教育部、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室及廣東省教育廳的指導和協調，讓學習團在香港與內地恢復全面通關後能馬上順利舉行。她表示，承辦今次學習團的華南師範大學，是國家教育部和廣東省共建的高水平院校，在師資培訓方面經驗豐富，成果卓越，相信其精心策劃的課程內容及各項行程安排，定能讓香港的老師獲得豐碩的成果。

李美嫦寄語教師珍惜今次學習機會，深入了解內地教育、社會及文化發展，思考香港在國家發展中的機遇和角色，並引領學生認識香港在國家發展大局的定位，將來為國家、香港和個人打造更寬廣的舞台。李美嫦其後到訪華南師範大學附屬中學，並於傍晚返港，其他學習團成員將繼續行程，包括探訪學校、出席專題講座、參觀企業和文化設施，並於周五（14日）傍晚返港。

另一邊廂，蔡若蓮昨（10日）、今（11日）在浙江杭州到訪多個教育單位及創新科技企業，今早亦到訪阿里巴巴西溪園區，其後轉往杭州師範大學參觀教師教育實驗實訓中心，並與大學領導會面，探討如何深化香港與內地就師資培訓的交流和合作，下午到訪杭州漢基外籍人員子女學校和杭州綠城育華學校，與在杭香港學生見面，了解他們在當地的學習和寄宿生活，她寄語同學珍惜獨立成長的鍛煉機會，切身感受國家的蓬勃發展。此外，她到訪中國美術學院（象山校區），與學校領導就學術交流與合作、藝術人才培養等交換意見。

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責任編輯：馮琪雅