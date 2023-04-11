【流感藥物】政府：已儲備1千多萬劑流感抗病毒藥物 9成屬特敏福

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政府發言人今日（11日）表示，就用以治療感染甲型和乙型流感病毒病人的抗病毒藥物奧司他韋（特敏福），政府一直按應變計劃儲備抗病毒藥物及監察供應情況，並已積極聯繫相關藥物分銷商，確保本港抗病毒藥物的整體供應維持穩定。



發言人表示，衞生署一直根據「香港特別行政區政府流感大流行應變計劃」儲備抗病毒藥物。根據計劃，政府已儲備足夠劑量（約1100萬劑）的抗病毒藥物，其中約九成是奧司他韋，包括口服膠囊和口服液製劑。衞生署亦有一直留意市場的抗病毒藥物供應。



本地市場數據顯示，現時特敏福口服膠囊供應穩定，而特敏福口服液製劑的供應則暫時略為緊張。因應有關情況，相關藥物分銷商正調撥有關口服液製劑供應本地市場需要。與此同時，衞生署亦正積極協調相關分銷商，以期在需要時盡快將政府儲備的抗病毒藥物（包括口服液製劑）調撥予私營醫療市場，確保藥物供應足夠。



發言人亦提醒市民，香港已踏入流感季節，預期本地季節性流感活躍程度於短期內會處於較高水平。發言人呼籲社會各界提高警覺及採取相應措施預防流感，接種季節性流感疫苗是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿六個月或以上的人士均應接種流感疫苗以保障個人健康。市民，特別是幼童、長者和長期病患者，應盡快接種流感疫苗，以及時刻注重個人、手部和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

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責任編輯：陳展棋