【旅遊復甦】日本秋祭海報設計比賽　贏雙人來回東京機票百貨現金券

▲ 日本旅遊業復甦迅速，不少港人計劃去日本旅行。（資料圖片）

全球旅遊復常，身邊總有幾個朋友計劃去旅行，尤其去日本旅遊。日本駐港總領事館自2016年開始，每年於10月至11月前後舉行大型秋季盛事「日本秋祭in香港－魅力再發現」，向市民介紹日本多方面的魅力，更會換上全新海報形象。

日本駐港總領事館，今年將舉辦「日本秋祭in香港」海報設計比賽，即日起接受報名，得獎者有機會獲得香港來回東京雙人經濟客艙機票、家庭電器、百貨公司及超市現金券等日本關連企業贊助的豐富獎品。

比賽詳情

主題：「日本秋祭in香港」—我所喜愛的日本

參賽組別：小學組、中學組及公開組

獎項：每組別分別設冠、亞、季軍各1名及優異獎3名，另設人氣獎1名

作品規格：所有作品必須以電子方式完稿，手繪作品須掃描成電子檔案遞交。檔案格式可以為PDF、JPG或PNG，惟檔案大小須小於10MB。電腦繪圖作品原始製作檔案格式必須為300 dpi或以上之PDF檔案，完稿面積為 420 x 594 mm（A2）。如原始檔案大小大於10MB，在遞交參賽表格時可選擇提交經壓縮的檔案。比賽結束後主辦單位會按需要聯絡參賽者要求提供原始檔案。

獎品

【小學組】

－冠軍：獎狀、現金券及Medialink禮品包總值1800元

－亞軍：獎狀、現金券及Medialink禮品包總值1300元

－季軍：獎狀、現金券及Medialink禮品包總值800元

－優異獎：獎狀及Medialink禮品包總值300元

【中學組】

－冠軍：獎狀及現金券總值2500元

－亞軍：獎狀及現金券總值2000元

－季軍：獎狀及現金券總值1000元

－優異獎：獎狀及AEON禮券總值400元

【公開組】

－冠軍：獎狀及日本航空香港來回東京雙人經濟客艙機票乙份

－亞軍：獎狀及三菱電機抽濕機乙部

－季軍：獎狀、日本酒兩枝及現金券總值3400元

－優異獎：獎狀及AEON禮券總值600元

【人氣獎】

－獎狀及Panasonic IH磁應金鑽西施電飯煲（1.8公升）乙部

招募詳情及參加表格：https://bit.ly/3Tz0D44

截止日期：2023年5月31日（星期三）下午五時正

查詢

「日本秋祭in香港─魅力再發現─」秘書處

日本國駐香港總領事館 廣報文化部

查詢電話：2522-1184

查詢電郵：infojp@hn.mofa.go.jp

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責任編輯：吳雋妍